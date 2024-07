Roma al traguardo per Dovbyk: via libera e ‘scambio’ sulle punte

L’affare relativo al futuro di Artem Dovbyk ha conosciuto nuovi sviluppi. Ecco le ultime sul bomber ucraino

L’operato di Florent Ghisolfi, seppur preceduto da un’allarmante fase di stasi, sembrerebbe convincere il popolo giallorosso, attualmente galvanizzato da due operazioni che, fino a pochi giorni fa, apparivano come vere e proprie utopie.

Fino a dieci giorni fa in pochi avrebbero immaginato che il 28 luglio la città eterna avrebbe accolto Matias Soulé, ovvero uno dei talenti più luccicanti della scorsa stagione, durante la quale ha letteralmente incantato tifosi e appassionati della massima lega italiana tra una giocata e l’altra.

Il prelievo del fantasista argentino dalla Juventus di Cristiano Giuntoli è stato poi seguito dalle insistenti voci sull’affare Dovbyk, bomber tanto spietato quanto raffinato, che soltanto pochi giorni addietro pareva promesso all’Atletico Madrid del cholo Simeone.

Immaginare un dialogo calcistico tra Matias Soulé e Artem Dovbyk, oltre a generare libidine in ogni amante del bel calcio, appare oggi come una prospettiva a dir poco concreta, anche e soprattutto in seguito alle recenti voci circolate intorno all’erede spirituale del cigno di Sarajevo (impossibile non pensare ad Edin Dzeko guardando le prodezze del bomber ucraino).

L’Altetico Madrid si è arreso per Dovbyk: ora mirino su David e Sorloth

L’inaspettata e violenta interruzione dei rapporti tra Oleksiy Lundovskyi – agente di Dovbyk – e i vertici dell’Atletico Madrid ha lasciato una fastidiosa lacuna nei cuori dei tifosi spagnoli, i quali erano pronti ad accogliere uno dei centravanti più promettenti dell’attuale panorama calcistico europeo.

Sono tuttavia emerse una serie di complicazioni sul piano prettamente economico, che hanno impedito al bomber ucraino di trasferirsi nei ranghi del cholo Simeone, il quale attualmente si trova orfano di Alvaro Morata.

Secondo quanto riportato da AS, pare che l’Atletico Madrid, nonostante l’affare Dovbyk sia ancora sulle scrivanie dei vertici madrileni – al netto della perentoria chiusura manifestata dall’agente del calciatore -, sia attualmente impegnato nella frenetica ricerca di un sostituto.

I nomi emersi coincidono curiosamente con quanto segnato sul taccuino da Florent Ghisolfi prima dell’inaspettata apertura da parte dell’entourage di Dovbyk. Si tratta infatti di Jonathan David – bomber di qualità del Lille – e Alexander Sorloth – gigante insospettabilmente tecnico del Villarreal -, entrambi valutati intorno ai 40 milioni di euro.