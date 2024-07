Scambio in Serie A per il bomber: c’è l’intesa con la Juventus

Emergono nuovi sviluppi relativi al mercato della Juventus di Cristiano Giuntoli e al futuro di Federico Chiesa

La sessione estiva del calciomercato parrebbe pronta a mettere finalmente in campo la considerevole quantità di affari rimasti incompiuti nel corso delle scorse settimane, durante le quali tifosi e appassionati della massima lega sono rimasti piuttosto delusi da una finestra di mercato che avrebbe dovuto letteralmente rivoluzionare il precedente assetto della massima lega italiana, ma che, per ora, ha visto chiudersi soltanto una modesta quantità di operazioni.

Negli scorsi giorni tuttavia le acque sembrerebbero essersi agitate, preparando la Serie A ad un violento maremoto in grado di rispettare le tanto agognate velleità delle rivali della corazzata di Simone Inzaghi, per ora ancora favorita per la vittoria del campionato 24/25. In particolare la Juventus di Cristiano Giuntoli parrebbe determinata nel compiere una necessaria virata rispetto alla natura precedentemente imposta da Massimiliano Allegri.

Gli esiti tattici desiderati dal nuovo allenatore della Vecchia Signora si allontanano con convinzione da quanto assemblato in precedenza dall’allenatore livornese, sensibilmente meno interessato alla costruzione di un raffinato sistema di gioco. Ecco dunque che emergono gustose indiscrezioni relative ad uno degli affari più chiacchierati degli scorsi giorni.

Chiesa da Conte: Raspadori e Simeone da Motta

La desolante parabola di Federico Chiesa all’interno della Continassa parrebbe destinata a concludersi nel corso di quest’estate, anche e soprattutto a causa di un contratto in scadenza nel giugno del 2025, che, nel caso in cui si dovesse consumare fino a scadenza, lascerebbe la Juventus con un pugno di mosche in mano.

Giuntoli non ha alcuna intenzione di perdere il talento bianconero a zero e, di conseguenza, dopo la sfumata intesa con la Roma di Daniele De Rossi – il quale poco ha gradito il trattamento riservato alla propria società da parte del figlio d’arte ligure -, l’idea sarebbe quella di rivolgersi al Napoli di Antonio Conte.

Di recente è infatti emersa la prospettiva di uno scambio Chiesa-Raspadori con successivo indennizzo di partenopei a favore dei piemontesi, ma nelle scorse ore, come riportato sul proprio account X(Twitter) da Antonello Angelini, pare che anche el cholito Simeone potrebbe rientrare nella trattativa. Alla Juventus occorrono un paio di vice Vlahovic – possibilmente caratterizzati da velleità tecnico-tattiche differenti dal bomber serbo – e i due nomi partenopei avvicinati alla Continassa parrebbero fare al caso di quanto immaginato da Thiago Motta.

Dalla prospettiva di Antonio Conte ecco che il tutto appare ancor più roseo, dato che l’ex Juventus stravede per Federico Chiesa, il quale incarna con precisione tutte quelle caratteristiche immaginate dal tecnico azzurro per il proprio esterno offensivo. La versatilità di Chiesa gli permetterebbe anche di condividere il campo con Kvara, spostandosi a sinistra e assicurando a Conte una coppia di esterni di pregio.