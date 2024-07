Scambio ‘infuocato’ tra bomber: la Roma ha ormai voltato pagina

Scambio ‘infuocato’ tra bomber. La Roma sembra avere le idee sempre più chiare, in entrata come in uscita. Per la soddisfazione di Daniele De Rossi

A poco più di tre settimane dall’inizio del campionato il mercato della Roma sembra aver preso una direzione ben precisa. Le scelte di Florent Ghisolfi sono chiare e non lasciano nulla al caso. Seguono, letteralmente, i dettami, quasi imposti, da Daniele De Rossi. Per la Roma che ha in testa l’ex Capitan Futuro.

Ed è proprio il futuro prossimo della Roma ad intrigare i tifosi. Il popolo giallorosso è caldo come pochi, ma esigente come pochissimi. L’inizio del mercato della Roma non ha convinto tutti e poi alcuni addii hanno instillato una buona dose di preoccupazione. A cominciare da quel Romelu Lukaku che da tempo si sapeva che non sarebbe rimasto per un’altra stagione in maglia giallorossa, ma quando il nome dell’attaccante ex Inter è stato associato ad altre società italiane quali il Milan o il Napoli, il tifoso della Roma ha avuto la certezza di averlo perso. E a quel punto la preoccupazione è quasi raddoppiata non sapendo chi avrebbe poi preso il posto del gigante belga.

La Roma ha scelto il suo numero 9

Nel momento in cui si deve sostituire un grande giocatore si fanno infinite ipotesi riguardanti chi dovrà prenderne il posto. Attaccante giovane da lanciare, o rilanciare oppure un profilo esperto, magari anche più costoso, ma dal rendimento garantito?

Sotto la lente di ingrandimento, e di analisi, di Ghisolfi sono passati diversi attaccanti. Giovani, o ancora giovani, da costi importanti perché importanti erano le qualità di ciascuno di loro. A cominciare da Alexander Sorloth, autore di una splendida stagione con la maglia del Villarreal ed ora in procinto di lasciare il club spagnolo. La Roma ha poi anche valutato il grande talento di Samuel Omorodion, classe 2004, in forza nella passata stagione all’Alavés, ma di proprietà dell’Altetico Madrid. L’ultima tentazione romanista è stata poi Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino, passato alla corte di José Mourinho, al Fenerbahce. Questo prima della scelta finale. e definitiva, che ha portato Ghisolfi, e la Roma, a scegliere Artem Dovbyk, attaccante del Girona e della nazionale ucraina.

Et voilà. Soulé–Dovbyk–Dybala, il tridente dei sogni per Daniele De Rossi è servito su un piatto d’argento.