Svolta in attacco Juve. Nonostante la cessione di Matias Soulé ai capitolini, la società giallorossa sbarra la strada ad un obiettivo Juve.

Le possibili operazioni di mercato della Juventus sono attenzionate come non mai. Dopo ‘l’anno zero’ in cui la società bianconera ha provato a rimettere le cose a posto dopo lo tsunami seguito all’inchiesta Prisma, con tutte le sue dolorose conseguenze in ambito economico, è arrivato ‘l’anno uno’.

A Cristiano Giuntoli spetta il complicato compito di riassestare le disastrate finanze della Juventus assicurando, al tempo stesso, al nuovo tecnico bianconero, Thiago Motta, un organico competitivo. Finora l’operato del dirigente toscano può senz’altro definirsi positivo. Inevitabili alcune scelte dolorose. Le cessioni dei due talenti argentini, Enzo Barrenechea e Matias Soulé non erano previste, almeno con queste tempistiche. Da un lato le esigenze del mercato, per Barrenechea, dall’altro le richieste del diretto interessato, Soulé, hanno portato a due addii difficili da digerire. Le operazioni di mercato della Juventus vanno comunque avanti poiché ancora sono diverse le novità che Giuntoli vorrebbe portare alla Continassa. Vi sono delle priorità che riguardano il difensore centrale da affiancare a Gleison Bremer e, forse, l’ultimo tassello di qualità per il centrocampo da affidare a Motta.

Il reparto offensivo lascia ancora parecchio a desiderare poiché sono diversi i tasselli ancora da inserire.

La Juventus conferma Milik? Niente Abraham

In un reparto offensivo che ha in Dusan Vlahovic la punta di diamante, almeno così sperano in casa Juventus, se non altro per il suo ingaggio ‘fantascientifico’, e non più sostenibile a lungo dalla nuova gestione societaria, nulla ancora traspare riguardo il suo vice.

Il giornalista Antonello Angelini, insider di mercato bianconero, nonché opinionista a Juventibus, ha lanciato un’indiscrezione di mercato riguardante il reparto d’attacco della Juventus in vista della prossima stagione: “Salgono le quotazioni di Milik come vice Vlahovic. Chiesa al Napoli potrebbe aprire ad uno scambio con Raspadori“. Qualora venisse confermata tale linea di mercato da parte della Juventus, con la conferma di Arek Milik, verrebbe conseguentemente a cadere l’ipotesi di approdo alla Continassa dell’attaccante della Roma, Tammy Abraham, sul quale Giuntoli ha buttato gli occhi addosso ormai da tempo. Operazione che peraltro risulterebbe assai gradita anche alla Roma che avrebbe così le risorse necessarie per il nuovo centravanti da schierare al fianco del duo ‘argentino’, ed ex bianconero, Dybala–Soulé.