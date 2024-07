70 milioni e rivoluzione Roma: i Friedkin hanno già incassato

70 milioni di euro per la Roma, la rivoluzione è già iniziata: Friedkin all’incasso. Gli ultimi aggiornamenti.

Continua in modo nobile e spedito il lavoro di Ghisolfi e colleghi in quel di Trigoria dove, dopo una fase preliminare di attesa e valutazioni, si sta assistendo ad un’importante accelerazione sul calciomercato, alla luce dell’avvicinarsi della nuova stagione e, più in generale, della volontà del club di assecondare le da tempo note richieste avanzate da De Rossi per perfezionare uno scacchiere che ha palesato non poche defezioni nel corso della passata stagione.

Al netto della consapevolezza che da quest’estate sarebbe stato possibile fare affidamento su una minore restrizione finanziaria, in pochi si attendevano un insieme di mosse scintillanti come quelle concretizzate da Ghisolfi nel corso delle ultime settimane, iniziate con l’approdo di Le Fée, costato circa 23 milioni di euro al club dei Friedkin. Dopo il centrocampista francese, la Roma ha iniziato a puntare su nobili nomi per l’attacco, regalando a De Rossi Matias Soulé, che si è quest’oggi sottoposto alle visite mediche dopo il caotico quanto affettuoso arrivo a Roma nella serata di ieri.

Dopo l’argentino, dovrebbe toccare al non meno atteso Dovbyk, protagonista di uno scenario di mercato a dir poco inatteso e che sta fin qui dimostrando la serietà e concretezza di attenzioni da parte di Ghisolfi e adepti nei confronti delle richieste di De Rossi nonché degli aneliti più generali nel costruire una squadra importante.

Da Le Fée a Dovbyk, 70 milioni per i Friedkin: strategia già definita

Ciò che ha distinto nel corso di questa nuova parentesi dei Friedkin il modus operandi del club, però, è sempre stata una grande oculatezza e capacità di ponderazione in termini finanziari. In tale ottica, dunque, tornano preziosissime le ricostruzioni e le analisi di Medium.com, che hanno evidenziato i fattori principali che hanno fin qui permesso alla Roma di distinguersi per un corpo di entrate altisonanti e, al contempo, non poco impegnative sul fronte economico.

Fondamentale era già stato il lavoro di Tiago Pinto, che aveva attuato mosse strategiche in grado di ridurre il peso sul bilancio di oltre 60 milioni di euro. Questo grazie ai risparmi derivanti dalla scadenza dei contratti di alcuni giocatori chiave e dalle vendite mirate di altri.

Il risparmio totale si attesta sui 70,6 milioni di euro, frutto dei 19,3 milioni dai contratti scaduti di Spinazzola e Rui Patricio, cui bisogna aggiungere i 37,2 milioni dalla mancata conferma dei prestiti di Azmoun, Huijsen, Kristensen, Llorente, Lukaku e Renato Sanches. A questi dati, poi, bisogna integrare anche i 9,6 milioni provenienti dalle cessioni di Aouar e Belotti, che hanno generato plusvalenze complessive di circa 16 milioni. Senza dimenticare dello scarto di 4,5 milioni tra i contratti di Mourinho e De Rossi, si può evidenziare come i costi delle operazioni in entrata della Roma stiano pesando annualmente circa 30 milioni di euro, ossia meno della metà dei risparmi fin qui ottenuti.

Se la trattativa per Artem Dovbyk dovesse andare in porto, il costo annuo del centravanti ucraino sarebbe di circa 13,6 milioni, inferiore a quello di Tammy Abraham.

Questa gestione oculata dimostra una strategia ponderata della dirigenza della Roma, mirata non solo a mantenere stabilità finanziaria, ma anche a creare basi solide per future operazioni di mercato. La riduzione dei costi e l’ottimizzazione delle risorse sono essenziali per competere ad alti livelli. In attesa di aggiornamenti anche su nuova linfa potenzialmente prelevabile da uscite come quelle di Karsdorp, Kumbulla, Shomurodov e Abraham, non si può che chiosare sottolineando la grande capacità strategica del club, che sta sfruttando un lavoro basato su scadenze di vecchi contratti e nuove vendite mirate.