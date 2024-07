Addio Roma, bis Ghisolfi: la plusvalenza è immediata

Calciomercato Roma, nuovo addio e plusvalenza immediata: Ghisolfi ci riprova. Altro che Arabia Saudita, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Mentre continua spedita la campagna acquisti in casa Roma, non possono passare in secondo piano le tante questioni relative alle uscite che attendono i giallorossi nel corso delle prossime settimane, quando, parallelamente alla congrua e mai celata attenzione nei confronti dei nuovi approdi, Ghisolfi e colleghi dovranno continuare anche a valutare i giusti incastri per sfoltire la squadra e il corpo di nomi a libro paga dei Friedkin.

Come già accaduto in passato e in piena coerenza con un modus operandi che ha fin qui visto la Roma salutare diversi elementi ai margini del progetto o fortemente gravitanti sulle finanze del club, anche in questa fase decisiva e centrale di mercato, Ghisolfi e colleghi proveranno ad aumentare la linfa economica con la quale alimentare un corpo di entrate che sta fin qui garantendo un upgrade qualitativo non poco evidente alla squadra, almeno sulla carte.

Calciomercato Roma, Ghisolfi ci riprova per Oliveras: c’è l’Az Alkmaar

In attesa di aggiornamenti su un rovente fronte Dovbyk, la Roma valuta anche piste che garantiscano qualità e soluzioni anche in altri reparti, con una mai svanita attenzione nei confronti del ruolo di terzino destro e di una situazione sull’ala sinistra che, ora come ora, costringerebbe De Rossi a fare affidamento solamente su El-Shaarawy, oltre che su un mai convincente Zalewski.

Intanto, il corpo di uscite potrebbe ben presto aumentare o, comunque, far registrare novità, come ricordano gli ultimi aggiornamenti di Sportitalia su Jan Oliveras. Il terzino della Primavera era stato già vicino al lasciare la Roma nelle precedenti settimane, durante le quali era stato accostato all’ Al-Ittihad.

Nella stessa parentesi che ha portato alla cessione di Aouar alla squadra araba, anche il giovane laterale pareva poter seguire la medesima direzione. La su citata fonte, dopo il mancato trasferimento, evidenzia adesso come Oliveras potrebbe restare in Europa, dove avrebbe attirato le attenzioni dell’AZ Alkmaar.

Il club olandese lo tiene in considerazione anche per aggregarlo eventualmente alla seconda squadra, continuandone un percorso di crescita già ben avviato in quel di Trigoria.