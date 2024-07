Addio Roma, è ufficiale: saluta dopo il ritiro

Calciomercato Roma, adesso è ufficiale la data di partenza: saluta dopo il ritiro quindi sarà a disposizione del tecnico fino al 9 agosto

La Roma femminile questa mattina è arrivata a Cascia dove rimarrà in ritiro fino al prossimo 9 agosto. Saranno giorni intensi per le ragazze di Alessandro Spugna: si sono unite al gruppo anche tutte le nazionali e pure Giulia Dragoni, il miglior prospetto italiano del futuro che è arrivata in prestito dal Barcellona.

Programma quasi sempre con una doppia seduta giornaliera, mentre c’è una notizia importante che riguarda una delle ultime arrivate. Parliamo di Della Peruta, che è stata presa dalla Sampdoria e che alla Sampdoria tornerà in prestito. Ma risulta, comunque, essere in questo momento a Cascia sede del ritiro. Ecco il motivo.

Calciomercato Roma, Della Peruta lavorerà con la squadra

In questa fase di preparazione la calciatrice lavorerà comunque con il tecnico giallorosso. E partirà verso la Liguria solamente dopo la fine del ritiro. Quindi il prossimo 10 agosto, quando le giallorosse torneranno a lavorare nella Capitale e cominceranno a preparare anche sotto il profilo tattico il primo vero impegno ufficiale della stagione che è in programma nell’ultimo weekend di agosto: tra sabato 31 e domenica 1 settembre ci sarà il derby Lazio-Roma a Formello.

Partenza con il botto, insomma. Partenza di quelle per cuori forti che non possono passare inosservate. La Roma cercherà di arrivare pronta alla partita contro le biancocelesti sapendo di essere la squadra più forte del campionato, quella che giocherà con il tricolore sul petto e con la coccarda della Coppa Italia. In attesa, anche, di quello che potrebbe essere il nuovo sponsor: l’anno scorso è stato IBSA, ma stavolta non ci sono stati i margini di un nuovo accordo, quindi la società è alla ricerca di un nuovo accordo da chiudere.