Addio Roma, non solo Abraham: Ghisolfi cala il poker

Calciomercato Roma, poker in uscita per Florent Ghisolfi. Ecco, oltre a Tammy Abraham, gli indiziati a lasciare i giallorossi in estate. Mentre il fronte delle entrate ha regalato a De Rossi il colpo Soulé.

Ieri sera è sbarcato nella Capitale Matias Soulé, circondato dall’affetto dei tifosi romanisti nello scalo aereo di Fiumicino. Oltre ai tanti supporters giallorossi ad attendere l’attaccante arrivato dalla Juventus c’era anche il dirigente Florent Ghisolfi. Il francese, dopo aver chiuso la trattativa con i bianconeri per il fantasista argentino, ora sta cercando la fumata bianca totale per chiudere anche il colpo Artem Dovbyk come nuovo centravanti da consegnare a Daniele De Rossi. Al contempo c’è anche traffico in uscita, non solo per quel che riguarda il futuro di Tammy Abraham.

Dopo settimane di apparente calma la Roma si sblocca con decisione sul fronte delle entrate in questa sessione di calciomercato estivo. Oggi è la giornata delle visite mediche di Matias Soulé, prima della firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi. Oltre all’attaccante argentino, terzo elemento Albiceleste in rosa per De Rossi, il nome più caldo sul fronte delle entrare resta quello del bomber ucraino Artem Dovbyk, per il quale si continua a lavorare con il Girona per la fumata bianca decisiva. Su un binario parallelo poi viaggia il fronte delle cessioni per Florent Ghisolfi.

Calciomercato Roma, poker in uscita per Ghisolfi: non solo Abraham con le valigie

Il possibile arrivo del capocannoniere della scorsa Liga apre nuovamente le porte della cessione per il britannico Tammy Abraham. L’ex Chelsea è da tempo nel mirino del Milan di Fonseca, ed a giorni è previsto un nuovo incontro tra le parti.

Oltre al centravanti inglese in casa giallorossa, secondo quanto scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, ci sono altri tre giocatori potenzialmente pronti a salutare in estate. Parliamo degli ex Primavera Edoardo Bove e Nicola Zalewski, oltre al difensore Marash Kumbulla, reduce da sei mesi in prestito al Sassuolo.