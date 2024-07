‘Balletto’ sulle punte: Abraham-Milan, via libera a sorpresa

‘Balletto’ sulle punte: Abraham-Milan. Il giro di attaccanti che potrebbe mettersi in moto nelle prossime ore interessa non poco anche la Roma.

Un mercato che sembra ancora decisamente in letargo nonostante si sia giunti alla fine di luglio. Il mese di giugno ha rappresentato, come non accadeva da anni, un vorticoso cambio di panchine che ha toccato quasi tutte le grandi della nostra Serie A. E’ stato poi il momento dei difensori e dei centrocampisti, di varia natura, qualità e costi.

E gli attaccanti? Sembra che siano ancora tutti, o quasi, a riposo in attesa del colpo che dia il vero inizio alle danze. Forse proprio la Roma, con il prestigioso acquisto di Matias Soulé, può dare avvio al fuoco di fila. La Juventus, dal canto suo, potrà così cercare il sostituto non soltanto del talento argentino, ma anche dell’altro probabile partente, Federico Chiesa. E sempre la Roma, in questo frangente protagonista assoluta del mercato, con il quasi acquisto dell’attaccante ucraino del Girona, Artem Dovbyk, può ritornare ad essere l’interlocutrice principale del Milan dell’ex Paulo Fonseca. Perché?

Abraham-Fullkrug, effetto domino immediato: il Milan non ha scampo

Alvaro Morata è sbarcato a Milano. Il neo campione d’Europa con la Spagna è ritornato in Italia e ha scelto il nuovo progetto Milan. Per Paulo Fonseca e Zlatan Ibrahimovic, l’ex Juve, però, non basta per rafforzare in maniera adeguata il reparto offensivo rossonero.

E’ il motivo per cui il Milan ha preso di mira anche un altro attaccante: Niclas Fullkrug, del Borussia Dortmund. A guastare i progetti rossoneri è arrivata skysport.co.uk che ha diffuso questa ‘allarmante’ notizia: “L’attaccante del Borussia Dortmund Niclas Fullkrug è emerso come potenziale obiettivo del West Ham United. L’attaccante tedesco è in scadenza di contratto. Interesse per Jhon Duran dell’Aston Villa, ma c’è un divario di valutazione e Alexander Sorloth del Villarreal“.

L’intromissione del West Ham per Niclas Fullkrug non fa piacere al Milan. Stando così le cose, qualora saltasse l’attaccante del Borussia Dortmund, la società rossonera potrebbe allora ripiegare su un vecchio obiettivo di casa alla Roma: Tammy Abraham. L’attaccante inglese è in uscita dalla Roma e per il suo centravanti la società giallorosa chiede circa 30 milioni di euro.