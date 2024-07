Calciomercato Roma, Ghisolfi scatenato: arriva anche l’esterno

Calciomercato Roma, Ghisolfi non si ferma e adesso vuole chiudere per l’esterno. Ecco la situazione. Il diesse è scatenato Chiusa la questione Soulé – che tra oggi o al massimo domani dovrebbe essere ufficiale – e quasi chiusa quella che riguarda l’attaccante, con Dovbyk che sembra essere sempre più vicino, la Roma, adesso, è alla ricerca di quelli che potrebbero essere altri innesti da fare nel corso di questa sessione di mercato.

L’obiettivo principale di Ghisolfi – dopo aver ancora portato Enzo Le Fée – è quello di trovare un’ala sinistra che sia in grado di saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Insomma, un giocatore con quelle caratteristiche richieste da Daniele De Rossi che alla fine della scorsa stagione ne ha parlato pubblicamente. E secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate da Leggo, sono due gli uomini che potrebbero fare al caso della Roma. E andiamo a vedere chi sono.

Calciomercato Roma, ecco la doppia pista

Il primo è conosciuto, visto che ha un passato in Italia e che anche Ghisolfi conosce bene. Parliamo di Jeremie Boga, ivoriano adesso al Nizza, che sembra proprio essere una pista caldissima. La cosa positiva, in questa operazione, sarebbe ovviamente quella che il giocatore non ha nessun bisogno di ambientarsi nel massimo campionato italiano. Conosce le dinamiche e tutto. Quindi sarebbe immediatamente utilizzabile da DDR.

Al giovane dirigente francese, inoltre, ieri sera acclamato all’arrivo a Fiumicino mentre aspettava Soulé, sarebbe stato proposto anche Fernandez-Pardo, 19 anni, del Gent. Nella scorsa stagione il classe 2005 in tutte le manifestazioni ha giocato 31 volte, segnando 10 gol e servendo 2 assist. Il costo del cartellino non dovrebbe essere nemmeno proibitivo, e quindi è un affare che si deve sicuramente tenere in considerazione. Vedremo come si svilupperà insomma, il mercato della Roma, nel corso di questa sessione di mercato con Ghisolfi che comunque ha dato davvero un’accelerata importante alla questione.