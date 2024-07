Calciomercato Roma, UFFICIALE: ha già salutato la sua ex squadra

Calciomercato Roma, adesso è UFFICIALE e si attende solo l’annuncio del club giallorosso. Ha salutato la sua ex squadra

Nemmeno ha chiuso le visite mediche che ha già salutato la sua ex squadra. Un cuore giallorosso, potremmo dire, anche perché l’accoglienza di ieri è stata sicuramente da ricordare. E nemmeno lui, probabilmente, si aspettava tutto questo clamoroso affetto che il popolo romanista gli ha riservato.

In attesa dell’annuncio ufficiale della Roma per Matias Soulé, che questa mattina si è sottoposto alle visite mediche per il club capitolino, il giocatore argentino con un messaggio pubblicato sul proprio profilo social ha già salutato la Juventus. Alla fine Giuntoli ha accettato i soldi che Ghisolfi ha messo sul piatto andando sotto quelle che sembravano le richieste di 35milioni di euro che all’inizio dell’operazione circolavano.

Calciomercato Roma, Soulé saluta la Juventus

“Grazie cara Juventus per tutti questi anni insieme, sono cresciuto come persona e soprattutto come uomo. Grazie a tutti i tifosi e tutte le persone che lavorano nel club che mi hanno sempre trattato bene dal primo giorno. Non vi dimenticherò mai. Muchas gracias”.

Queste la parole di Soulé, pubblicate sul proprio profilo Instagram. Un saluto corretto per un giocatore che è stato portato in Italia dalla Juventus che poi lo scorso anno lo ha girato in prestito al Frosinone, nel quale, nonostante la retrocessione, è stato il migliore. Adesso è pronto totalmente a questa nuova avventura in giallorosso, e il sorriso di ieri pescato dentro al bus che lo ha portato via da tutti i tifosi è un segnale di come sia felice. Anche perché a Trigoria ritroverà due vecchi amici: Dybala e Paredes. Con loro già lo scorso anno si vedeva nei ritagli di tempo. Adesso sarà con loro tutti i giorni. Due tutor, praticamente, anche se non ne ha bisogno. Sa già quello che deve fare.