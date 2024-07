Calciomercato Roma, un colpo di martello scuote Ghisolfi | ASRL

Dopo aver accolto nella Capitale Matias Soulé, la Roma spera di chiudere a breve per Artem Dovbyk per concentrarsi poi sulle altre priorità

“La miglior difesa è l’attacco”. Florent Ghisolfi sembra aver preso alla lettera questo antico adagio, premendo il piede sull’acceleratore per completare il reparto offensivo con gli acquisti di Matias Soulé e Artem Dovbyk. Dopo aver accolto già il fantasista argentino a Trigoria, Daniele De Rossi spera di riuscire ad abbracciare il prima possibile anche il bomber ucraino, che ha già da tempo trovato l’accordo con la Roma.

Il club giallorosso ha stanziato un budget di 35-38 milioni di euro bonus inclusi per la punta del Girona e aspetta una risposta definitiva nelle prossime ore, chiosando una questione relativa al centravanti che, sin dal mancato riscatto del bomber belga dal Chelsea, aveva rappresentato uno degli aspetti maggiormente discussi e chiacchierati nella Capitale.

Dopo aver completato la missione “erede di Lukaku”, il dirigente francese si getterà a capofitto su altre tre richieste dell’ex capitano giallorosso: un esterno destro basso, un esterno sinistro alto e un centrocampista box to box. Per quanto riguarda il terzino destro, ormai da settimane le attenzioni di Ghisolfi si sono concentrare soprattutto su due nomi: Lorenz Assignon del Rennes, che piace anche all‘Aston Villa, e Marc Pubill dell’Almeria, su cui ci sono anche Bologna e Newcastle, ma non solo.

Calciomercato Roma nuova insidia inglese sulla fascia

Secondo quanto appreso da Asromalive.it, infatti, sulle tracce del 21enne spagnolo nelle ultime ore si è inserita anche un’altra squadra: il West Ham. Dopo essere stato superato dal Manchester United nella corsa a Noussair Mazraoui, Julen Lopetegui ha fatto anche il nome del suo connazionale per trovare un nuovo terzino destro in tempi brevi.

Un inserimento insidioso che, tuttavia non ha ancora messo in disparte la Roma, che resta una delle concorrenti più accreditate per assicurarsi l’olimpionico iberico, in una lista certamente contenente altri nomi per ovviare a quella che resta un’ulteriore e importante necessità per l’area tecnica giallorossa. Seguiranno aggiornamenti.