Chiamata e rilancio, Dovbyk-Roma. La società giallorossa pronta a sferrare il colpo decisivo per allestire un attacco da Champions League.

Sono giorni assolutamente frenetici nel quartier generale della Roma. Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Soulé, infatti, i giallorossi stanno concentrando tutti i loro sforzi per chiudere in tempi relativamente brevi anche la trattativa Dovbyk con il Girona.

La Roma di Daniele De Rossi sta prendendo forma grazie alle operazioni che ha chiuso, e sta per chiudere, il direttore sportivo, Florent Ghisolfi. La capitale ha già abbracciato Matias Soulé. L’argentino ha abbondonato Torino e la Juventus, in un aeroporto vuoto. Non ha fatto in tempo a mettere piede sul suolo capitolino che l’ondata di affetto giallorosso ha travolto il classe 2003. La Roma, però, ha altre operazioni, da portare a termine. Daniele De Rossi scruta la sua Roma 2024-2025 e vede Soulé-Dybala e poi? Manca l’ultimo tassello: il centravanti.

Dovbyk-Roma, spazzata via la concorrenza

La Roma propositiva che ha in mente Daniele De Rossi deve partire da un grande attacco. La fantasia è al momento, a mille. Il duo argentino Soulé-Dybala è in grado di assicurare estro, giocate sopraffine ed assist invitanti. Ma per chi?

Di attaccanti la Roma ne ha osservati e valutati diversi. Alla fine, però, è arrivata la scelta. Definitiva: Artem Dovbyk. L’attaccante del Girona è stato vicinissimo all’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Pablo Simeone, nel momento in cui Alvaro Morata si stava accordando con il Milan. Come ha riferito il giornalista ucraino Ihor Tsyhanyk, i due club sembravano sul punto di chiudere la trattativa quando, nel momento decisivo, le due parti avrebbero ridiscusso i termini dell’accordo rendendolo, di fatto, meno vantaggioso per l’attaccante ucraino. E’ allora che è intervenuta la Roma, e Daniele De Rossi, che avrebbero convinto l’attaccante a scegliere i giallorossi. La conferma arriva da Roberto Maida che, sul suo profilo X, ha scritto che: “Ci vuole un po’ di pazienza. Ma alla fine, secondo quanto filtra dal tavolo della trattativa, la Roma troverà l’accordo con il Girona in tempo per far partire Dovbyk per il ritiro in Inghilterra”.

Un nuovo aggiornamento è stato poi fornito da Sky, secondo cui la Roma sarebbe pronta a portare a 32 milioni più 6 di bonus la propria offerta. Soglia non banale, visto che era la stessa raggiunta dall’Atletico e che di fatto il Girona aveva accettato. Questione di ore, di giorni: il conto alla rovescia è già cominciato.