Colpo di scena Juventus: triplo scambio folle col PSG

Emergono novità di rilievo sul mercato della Juventus di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta, la cui rivoluzione inizia a complicarsi

Mentre in seguito all’approdo di Matias Soulé la città eterna è stata letteralmente invasa da un entusiasmo degno di un evento epocale, la sessione estiva del calciomercato della massima lega prosegue senza soluzione di continuità e ora, dopo le prime settimane di sondaggi e qualche assaggio, le numerose rivoluzioni annunciate dalla gran parte delle big nostrane sembrerebbero pronte a prendere finalmente forma.

Milan, Juventus, Roma, Lazio e Napoli stanno ribaltando da cima a fondo i propri organici nel tentativo di assemblare formazioni in grado di frenare il monopolio tecnico-tattico inaugurato nella scorsa stagione dalla corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi.

In particolare la Juventus di Cristiano Giuntoli parrebbe intenzionata a tutto meno che a lasciare che gli storici rivali lombardi diano il via ad un ciclo di vittorie. Ecco dunque che l’ex direttore sportivo del Napoli, dopo aver ingaggiato un allenatore con cui condividere a pieno una visione del calcio fatta di qualità e raffinatezza, ha annunciato la rivoluzione bianconera che, tuttavia, sinora non si è mostrata con particolare convinzione.

Nelle scorse ora è emerso un nuovo dettaglio che potrebbe preoccupare ulteriormente quei tifosi bianconeri che, galvanizzati dalle promesse di inizio mercato, non stanno trovando riscontri concreti nella realtà.

Giuntoli vede allontanarsi Jadon Sancho: si intensificano i contatti tra PSG e United

Seppur inserita all’interno di un piano più ampio, la partenza di Matias Soulé parrebbe aver scontentato alcuni tifosi della Juventus, non tanto a causa dell’operazione in sé – utile a generare liquidi con cui reinvestire sul mercato – ma soprattutto a causa dell’assenza di voci relative ad una trattativa avanzata per il sostituto del fantasista argentino.

Nel caso del nuovo gioiello di Daniele De Rossi stiamo parlando di un calciatore dalla rosee prospettive, in grado nel giro di pochi anni di capitalizzare quelle massicce dosi di eleganza e qualità manifestate nel corso dell’ultima stagione giocata da leader tecnico del Frosinone. I tifosi juventini pretendono dunque un’alternativa quantomeno paritaria in termini di prospettive, ma le recenti notizie relative all’obiettivo principale dei vertici piemontesi parrebbero descrivere un panorama tutt’altro che rassicurante.

Pare infatti che l’insistenza del Paris Saint Germain per l’acquisizione del cartellino di Jason Sancho stia dando i suoi frutti, sia in termini di trattative, che di riscontri dello stesso calciatore. Il Manchester United, attuale proprietario del talentoso esterno inglese,