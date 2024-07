Dovbyk alla Roma, accordo totale: volo prenotato

Il calciomercato estivo della Roma si è sbloccato in entrata nel pacchetto offensivo. Dopo lo sbarco di Matias Soulé nella Capitale la trattativa per Antem Dovbyk è arrivata a un punto di svolta.

Dopo aver messo le mani sul colpo Matias Soulè, il responsabile del calciomercato giallorosso Florent Ghisolfi vuole chiudere anche per il bomber ucraino. Artem Dovbyk è sempre più vicino alla Roma, dopo la nuova offerta presentata al Girona nelle scorse ore. I giallorossi hanno da tempo l’accordo con il calciatore per il nuovo contratto ed ora manca solo il via libera finale dalla Spagna. Ecco nei piani della dirigenza giallorossa quando il capocannoniere della Liga può sbarcare a Fiumicino

Grandi manovre coinvolgono il pacchetto offensivo della Roma in questa sessione di calciomercato estivo. La squadra giallorossa ha salutato Andrea Belotti, ceduto in via definitiva al Como di Fabregas, oltre a Romelu Lukaku e Sardar Azmoun, dopo una stagione in prestito a Trigoria. Ieri è sbarcato nella Capitale l’argentino Matias Soulé, nuovo colpo offensivo dalla Juventus messo a segno da Florent Ghisolfi. Il francese sta concentrando i suoi sforzi anche per chiudere il colpo Artem Dovbyk dal Girona.

Dovbyk alla Roma, attesa per il sì del Girona: contratto già definito

Non è un caso che i tifosi giallorossi accorsi ieri a Fiumicino abbiano richiesto il bomber ucraino a gran voce a Ghisolfi. Il capocannoniere della Liga è sempre più vicino allo sbarco nella Capitale, dopo che la Roma ha presentato un rilancio nell’offerta al club spagnolo, che sfiora i 40 milioni della clausola rescissoria.

Ed un nuovo bagno di folla, come quello che ha accolto Soulé a Fiumicino ieri, potrebbe avvenire a stretto giro di posta nello scalo aereo romano. Secondo il ‘Corriere dello Sport’ in queste ore arriverà la risposta definitiva del Girona che potrebbe anche chiedere un ultimo sforzo ma la strada per il sì appare spianata. Mentre gli spagnoli sono a caccia dell’erede, la Roma spera di far sbarcare il bomber nei prossimi giorni, prima di fargli raggiungere il ritiro estivo in Inghilterra agli ordini di De Rossi.