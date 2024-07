Dovbyk alla Roma, nuovo incontro per la firma

Dovbyk alla Roma, ormai ci siamo: l’attaccante è davvero ad un passo dal vestirsi di giallorosso. Nuovo incontro e chiusura

La Roma ha in pugno Artem Dovbyk, centravanti del Girona che ha detto sì ai giallorossi. Ormai ci siamo, è solamente questione di ore e poi l’affare sarà chiuso. Almeno stando alle informazioni che sono state riportate proprio qualche minuto fa da Gianluca Di Marzio.

Oggi pomeriggio – ha spiegato il giornalista – ci sarà un nuovo incontro tra gli agenti del giocatore e i dirigenti della Roma a Trigoria. Si lavorerà sulla risposta del Girona all’offerta che i giallorossi hanno fatto recapitare in Spagna che è di 35milioni di euro compresi di bonus. In caso di un no, allora Ghisolfi è pronto al rilancio per chiudere velocemente questo affare e far partire il centravanti ucraino verso Roma.

Dovbyk alla Roma, rilancio giallorosso

E a quanto ammonterebbe il rilancio? 32 milioni di euro più 6 di bonus per arrivare a quota 38 e così mandare in soffitta le ultime reticenze della squadra spagnola. Praticamente la Roma toccherà la cifra dell’Atletico Madrid che pensava di aver chiuso con lo scorso capocannoniere della Liga spagnola. In questo modo tutti i tasselli andranno al proprio posto e non ci sarà spazio per ripensamenti o altre cose.

Dovbyk quindi è ad un passo reale della Roma. E chissà, magari la quadratura definitiva potrebbe arrivare nella serata di oggi con il giocatore che domani potrebbe anche prendere il primo aereo utile, atterrare nella Capitale per sottoporsi alle consuete visite mediche di rito prima della firma ufficiale sul contratto che lo legherà ai giallorossi. Con lui, come sappiamo, è tutto a posto da tempo. E l’agente non vede anche l’ora di fare quella chiamata per dirgli che è tutto sistemato. Insomma, il conto alla rovescia è iniziato davvero.