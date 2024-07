Infortunio e nuovo allarme Roma: De Rossi non può farne a meno

Giungono direttamente da Trigoria aggiornamenti in merito alle priorità di Florent Ghisolfi per la riuscita della rivoluzione giallorossa

L’entusiasmo per l’approdo di Matias Soulé all’aeroporto di Fiumicino sta facendo discutere sui social, dove svariati tifosi di altri club italiani stanno mettendo sotto processo l’eccessiva eccitazione con cui i sostenitori capitolini hanno accolto la notizia del trasferimento del fantasista argentino.

Tuttavia, a prescindere dalle polemiche, si può serenamente affermare come il mercato dei giallorossi, considerando anche il probabile trasferimento di Artem Dovbyk, stia stupendo si quanto a qualità degli innesti (al netto delle sterili polemiche sull’accoglienza appare difficile negare le prospettive e la qualità di un calciatore come Soulé), che in termini economici, dato che tra Soulé, Le Fée e Dovbyk i giallorossi sborseranno una cifra intorno agli 80 milioni di euro.

Vi è tuttavia un tema che continua a preoccupare i tifosi giallorossi più razionali: la difesa. Oltre alla necessità di intensificare la ricerca di un terzino destro, appare piuttosto urgente individuare quantomeno un inserimento che possa sopperire alla partenza di Dean Huijsen e al mancato riscatto di Diego Llorente. Nelle scorse ore sono emersi aggiornamenti poco rassicuranti proprio riguardo alla linea difensiva giallorossa.

Le condizioni di Smalling da valutare: cercasi difensore centrale

Dopo un anno sostanzialmente vissuto da fantasma, Chris Smalling è attualmente sotto la lente d’ingrandimento di Florent Ghisolfi, interessato a comprendere se Daniele De Rossi potrà o meno contare sulla presenza dell’inglese nel corso della stagione in arrivo. A preoccupare sono le precarie condizioni fisiche, complicate dalla data di nascita segnata sulla carta d’identità (1989).

L’ex Manchester United ha subito un infortunio nel corso dell’amichevole contro il Tolosa (un atterraggio scomposto dopo un contrasto aereo) e, come riportato da Il Romanista, nel corso della giornata di oggi avverranno le relative valutazioni sulle condizioni.