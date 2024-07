Non c’è due senza tre: asse bollente, aspettano solo la Roma

Non c’è due senza tre. La Roma è la protagonista del mercato in questi giorni. Tanti cercano la società giallorossa. Per acquistare e vendere.

La Roma è la protagonista del mercato in queste ore. La società capitolina è al centro di diverse operazioni che vedono protagonisti i prospetti più diversi. Ed in un mercato dove si opera a 360° non ci sono soltanto i campioni da portare all’ombra del Cupolone. Occorre avere la massima attenzione anche per i giovani provenienti da vivaio ai quali assicurare un importante futuro. Alla Roma o anche altrove.

Nascono spontaneamente. Una parola, un’informazione, una richiesta che dà vita ad una trattativa. Da questa ne nasce un’altra ed un’altra ancora. Ritorna in mente la collaborazione nata nell’estate del 2023 tra il Frosinone e la Juventus. Tutto è nato da un prestito seguito a stretto giro da altri due. Uno dietro l’altro e così Soulé, Barrenechea e Kaio Jorge sono approdati in Ciociaria. Qualcosa di simile sta avvenendo anche in casa Roma.

Calciomercato Roma, porte girevoli: ecco il maxi intreccio

La società toscana della Pianese ha preso di mira la Roma. Per essere più precisi la Pianese della Roma ha preso di mira alcuni dei gioielli che puntualmente vengono fuori dal florido vivaio giallorosso.

Lorenzo Canicchio, vice Direttore Editoriale della Gazzetta Regionale, ci informa riguardo: “L’interesse concreto per Pietro Boer da parte della Pianese, che sta aspettando la Roma. Asse caldo tra le due società dopo l’arrivo in Toscana del 2004 Francesco Chesti, oltre alla riconferma dell’ex giallorosso, classe 2005, Andrea Morgantini“. Pietro Boer, classe 2002, è un portiere della Roma. Potrebbe essere ‘l’altissimo’ numero uno giallorosso, 195 centimetri, il terzo tassello giallorosso a sbarcare in Toscana, sponda Pianese. Un’intesa perfetta.