Scandalo scommesse, nuove squalifiche UFFICIALI: 2 anni e 9 mesi

Scandalo scommesse, nuove squalifiche ufficiali: il totale ammonta a 2 anni e 9 mesi più 21 mila euro di ammenda. Ecco il giudizio di primo grado

Doppia squalifica ufficiale e due proscioglimenti. Questo è il quadro, così come da comunicato della Figc, che ha visto coinvolti 4 calciatori per calcioscommesse. Una mazzata incredibile per uno, l’altro invece ha quasi chiuso in anticipo la sua stagione.

“Il Tribunale Federale Nazionale–Sezione Disciplinare, con riferimento al deferimento dello scorso 28 maggio da parte del procuratore federale a seguito di segnalazione della Procura della Repubblica di Benevento, ha squalificato i calciatori Christian Diego Pastina per due anni (con 15mila euro di ammenda) e Francesco Forte per nove mesi (con 6mila euro di ammenda). Prosciolti, invece, i calciatori Gaetano Letizia ed Enrico Brignola“.

Scandalo scommesse, la situazione

“I calciatori, all’epoca dei fatti tesserati per il Benevento, erano stati deferiti per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e per la violazione dell’articolo 24, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver effettuato – quantomeno dalla stagione sportiva 2021/22 e nella stagione sportiva 2022/23 – scommesse – direttamente o per interposta persona sia presso soggetti autorizzati che presso soggetti, e piattaforme, non autorizzati a riceverle – aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC e di campionati di calcio professionistici stranieri”.

Questo si legge nella nota della Federazione diramata pochi minuti fa, che fa luce sui fatti. Ovviamente si tratta solamente del primo grado di giudizio e probabilmente, anche se non si hanno notizie ufficiale per ora, gli avvocati dei due giocatori che sono stati squalificati andranno a fare ricorso. Ma intanto questo è il primo provvedimento ufficiale che mette nero su bianco un dispositivo importante. Con una lotta al calcioscommesse che va avanti da parte degli organi competenti.