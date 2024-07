Turbo Ghisolfi: doppia chiusura coi fiocchi dopo Dovbyk

Florent Ghisolfi ha pronto un doppio colpo per accontentare Daniele De Rossi e fornire al tecnico una squadra il più possibile completa per il 18 agosto

Dopo aver sistemato l’attacco con Soulé e Dovbyk (quasi), il ds ex Nizza si concentrerà su altri due ruoli davvero importanti. Non saranno gli ultimi colpi dell’estate giallorossa, ma i prossimi in ordine temporale.

Il nodo centrale del mercato della Roma è il tempo. All’inizio tiranno e preoccupante nemico, ora discreto alleato di Florent Ghisolfi. Si perché l’ex ds del Nizza ha saputo sfruttare a pieno proprio il tempismo, prima per strappare Soulé alla Juventus a condizioni discrete (26 milioni di parte fissa e non 30 come iniziale richiesta) e poi per bruciare l’Atletico Madrid per Dovbyk. Anche nella trattativa con il Girona, che ancora non è ufficialmente conclusa, qualche giorno di schermaglia porterà alla fumata bianca, per la felicità di Daniele De Rossi e dei tifosi. Dopo la super accoglienza per il talento argentino, gli addetti alla sicurezza di Fiumicino sono pronti a fare gli straordinari proprio per il bomber ucraino.

Una volta chiusa la doppia parentesi di queste settimane, Ghisolfi ha già segnato una roadmap che poterà ad altri due acquisti prima dell’inizio del campionato. Il piano d’azione del dirigente transalpino, concordato con il tecnico di Ostia, prevede un’ala sinistra che gioca a piede invertito e un terzino destro di spinta e sostanza fisica.

Ghisolfi ha pronto l’affondo per il terzino: il favorito resta Pubill dell’Almeria

A dire il vero per completare la rosa serviranno anche un centrocampista di passo e un centrale difensivo rapido e tosto in marcatura. Se dovesse partire Abraham dalle parti di Trigoria si potrebbe vedere anche un altro attaccante oltre a Dovbyk. Per ora, però, come riportato anche dal Corriere dello Sport, la priorità restano il terzino destro e l’esterno alto a sinistra.

De Rossi è stato piuttosto chiaro sul tema anche nelle dichiarazioni post partita a seguito dell’amichevole contro il Tolosa. L’esterno di piede destro che può partire nella posizione di El Shaarawy andrebbe a prendere il posto di Zalewski, che resta sempre nella lista dei partenti. L’italo polacco potrebbe essere inserito nella trattiva con il Torino per Raoul Bellanova, il preferito come terzino.

Piace molto a De Rossi Kerem Aktürkoğlu, stella del Galatasaray e arma segreta di Montella durante gli ultimi Europei in Germania. La sua valutazione è superiore ai 10 milioni che la Roma avrebbe messo sul piatto nei giorni scorsi. Dietro invece si continua a parlare di Pubill, gestito da Ramadani e in forza all’Almeria dello sceicco Turki Al-Sheikh (Ryad Season). Qualora il tentativo per Bellanova dovesse andare a vuoto si andrebbe sul giovane spagnolo che sta giocando le Olimpiadi e costa meno di Assignon.