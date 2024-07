Vendetta mancina: 20 milioni e addio Roma

Vendetta mancina, il calciatore finisce nel mirino di un club estero, che ha pronta un’offerta da 20 milioni per strapparlo ai giallorossi

Riflettori puntati sulla Roma in questa sessione estiva di calciomercato. La formazione allenata da Daniele De Rossi non deve più fare i cont con i paletti imposti dalla UEFA in termini di fairplay finanziario, fattore che ha dato il via libera al nuovo direttore sportivo Florent Ghisolfi per provare a migliorare una rosa che ha dimostrato molti punti deboli nel corso della passata stagione.

Dopo l’addio di Lukaku, che ha fatto ritorno a Londra in attesa di un ulteriore trasferimento, questa volta a titolo definitivo, la società sta sondando il mercato per portare nella capitale un nuovo attaccante. Il belga potrebbe tornare in Serie A, dove ad accoglierlo ci sarebbe di nuovo Antonio Conte, tecnico con il quale l’ex Roma ha fatto registrare alcune delle sue migliori stagioni in termini realizzativi.

A Trigoria però quello di Lukaku è un nome che ormai rappresenta solo il passato, nel futuro invece, per ricoprire il ruolo di centravanti, potrebbe esserci nientemeno che Artem Dovbik, che nello scorso campionato è riuscito ad imporsi come capocannoniere della Liga con 24 gol, di cui addirittura 23 all’interno dell’area di rigore.

L’ucraino andrebbe a formare un attacco da sogno accanto a Dybala e Soulé, strappato alla concorrenza del Leicester. Le ultime notizie però non fanno ben sperare la dirigenza capitolina, con il club che potrebbe dover dire addio ad uno degli obbiettivi sul mercato.

Calciomercato Roma, il Leicester si vendica: scippo mancino da 20 milioni

La Roma è attiva come non mai sul mercato, con alcune trattative ormai già ufficiali, come quella che ha portato l’ex Juventus e Frosinone Matias Soulè a vestire i colori giallorossi. La dirigenza continua a muoversi anche sulle cessioni, con diversi calciatori che sarebbero pronti a lasciare la capitale, su tutti Rick Karsdorp.

Non sono ancora arrivate offerte ufficiali per l’olandese, ma l’arrivo di nuovi innesti rende la sua permanenza a Roma decisamente improbabile. Tantissimi i calciatori seguiti da Ghisolfi, che però verosimilmente non riuscirà a portarli tutti alla corte di De Rossi. Uno degli obbiettivi che potrebbe sfumare è quello del trequartista classe 2000 Gabriel Sara, attualmente in forza al Norwich.

Il brasiliano è finito nel mirino del Leicester, squadra alla quale i giallorossi hanno soffiato proprio Soulè. Il costo del cartellino sarebbe di circa 15-20 milioni di euro, soldi che il club inglese, secondo quanto riportato da Leicester Mercury, sarebbe pronto a versare nelle casse del club per assicurarsi le prestazioni del calciatore e trovare così una piccola vendetta nei confronti della formazione capitolina, che da diverso tempo segue questo profilo. Gabriel si è distinto nella scorsa stagione, facendo registrare ben 14 gol e 13 assist, un bottino che lo colloca tra i migliori interpreti nel suo ruolo in Inghilterra.