Addio Roma, firma con l’Inter: sorpasso lampo

Calciomercato Roma, sorpasso decisivo in Serie A e firma con l’Inter dietro l’angolo. Sembra tutto pronto per l’addio ai colori giallorossi dopo sei stagioni ricche di emozioni.

Il calciomercato estivo della Roma si è acceso negli ultimi giorni, prima con l’arrivo di Matias Soulé nella Capitale, poi con la trattativa per il bomber Artem Dovbyk. Proprio in queste ore Florent Ghisolfi è volato in Spagna per trovare la quadra finale nella trattativa con il Girona e strappare la fumata bianca decisiva per il centravanti ucraino. Oltre alla prima squadra maschile ci sono importanti manovre che coinvolgono la Roma Femminile di mister Spugna, che sembra pronta a separarsi da una delle protagonisti delle ultime stagioni, che hanno portato tante gioie alla compagine femminile in quel di Trigoria.

Dopo sei stagioni nella Roma Femminile sembra arrivato il momento dei saluti per capitan Elisa Bartoli. In questi sei anni in giallorosso sono arrivati due Scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Una cavalcata entusiasmante che la calciatrice classe ’91 ha condotto con la fascia sul braccio. Ora, nonostante in queste ore si sia allenata con il resto della squadra, l’avventura in giallorosso per la calciatrice, difensore della Roma Femminile e della Nazionale azzurra.

Calciomercato Roma Femminile, capitan Bartoli verso l’Inter: sorpasso in Serie A

La sua destinazione in Serie A sembrava essere nella Fiorentina, ma c’è stato il sorpasso decisivo dell’Inter nelle scorse ore nella trattativa. Il suo contratto con la Roma è in scadenza nel 2025 ed inevitabilmente la sua sarà una cessione in via definitiva.

Il capitano della squadra allenata da Alessandro Spugna è quindi ad un passo dal passaggio all’Inter. La trattativa tra i due club è in fase avanzata e non è escluso che la calciatrice lasci il ritiro della squadra femminile giallorossa già nelle prossime ore.