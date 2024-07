Air Ghisolfi, Roma al settimo cielo: Dovbyk ha preso il volo

Giungono notizie a dir poco scioccanti in merito ai movimenti Florenti Ghisolfi. Ecco le utlime sulle mosse di mercato della Roma

Al netto di una prima fase del calciomercato in cui i sostenitori giallorossi sembravano essersi abbandonati completamente al tipico scetticismo romano, Florent Ghisolfi parrebbe aver recuperato consensi tra i vicoli della città eterna, dapprima con la chiusura dell’affare Soulé e poi con il forte interessamento nei confronti di Artem Dovbyk, per il quale i vertici capitolini avrebbero vinto la concorrenza dell’Atletico Madrid del cholo Simeone.

Difatti, dopo gli attriti tra l’agente del calciatore e la dirigenza madrilena, il calciatore avrebbe designato la città eterna come unica meta possibile per il proprio avvenire e, da pochi minuti, in seguito alla perentoria risposta del Girona all’offerta giallorossa, sarebbe giunta una notizia a dir poco clamorosa sui movimenti del nuovo direttore tecnico d’oltralpe.

Ghisolfi parte per Girona, countdown per Dovbyk

Nelle scorse ore il Girona ha sonoramente rifiutato l’offerta avanzata dall’AS Roma, ribadendo che il prezzo minimo per cedere il raffinato bomber ucraino – non soltanto capace di insaccare il pallone in rete, ma anche di tessere fini trame con i propri compagni – sarebbe di una parte fissa di 35 milioni di euro più 5 di bonus.

Ghisolfi, dopo aver ricevuto la notizia, avrebbe deciso di recarsi di persona a Girona e, difatti, in questo momento si trova in volo verso la città spagnola. Si presuppone dunque che nel corso delle prossime ore verremo a contatto con una sentenza relativa all’operazione.