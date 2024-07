Calciomercato Roma, allarme dall’Arabia: accordo saltato

Ecco le utlime sul frenetico calciomercato di Florent Ghisolfi, il quale sta mettendo in atto una vera e propria rivoluzione a Trigoria

Mentre Matias Soulé ordina il proprio armadietto a Trigoria e Artem Dovbyk prepara le valige per recarsi nella città eterna Florent Ghisolfi ragiona sul da farsi in merito al terzo esponente del tridente offensivo. Con la raffinata fantasia dell’ex Juventus sulla fascia destra e l’insospettabile qualità del gigante ucraino al centro dell’attacco, a DDR occorre un esterno sinistro (possibilmente di piede destro) in grado di scappare alle spalle delle linee difensive avversarie.

Sebbene Stephan El Shaarawy abbia più volte manifestato le qualità per svolgere con efficacia tale compito, a DDR occorrono opzioni e forze fresche e, difatti, negli scorsi giorni, oltre al travolgente entusiasmo per l’approdo di Matias Soulé, sono comparsi nuovi nomi sul taccuino di Florent Ghisolfi.

L’idea è dunque di proseguire sulla strada della qualità, completando il trio offensivo con un calciatore tanto esplosivo quanto tecnico, il cui cartellino possibilmente non prosciughi definitivamente le casse giallorossa, già sufficientemente provate dalle operazioni Soulé e Dovbyk, a cui si dovranno sommare una serie di miracoli di mercato per colmare le plateali lacune di cui i giallorossi soffrono in fase difensiva.

Wesley rifiuta l’Arabia Saudita: la Roma monitora

Il nome che nelle scorse settimane ha stuzzicato i vertici capitolini è quello di Wesley, attuale stella del Corinthians, il cui nome è comparso nei taccuini di svariate società europee e non solo. Si tratta di un’esterno sinistro dalle spiccate qualità offensive, che incarna con particolare precisione tutti gli stereotipi più lusinghieri di cui gode il calcio brasiliano.

Tecnico, creativo e fin troppo lezioso in fase di finalizzazione (pochi gol collezionati considerando la gran quantità di occasioni create), Wesley ha stregato i vertici capitolini, che, tuttavia, stanno lottando con una valutazione piuttosto generosa.

Come riportato da Daniele Trecca sul suo profilo X(Twitter), la richiesta del Corinthians per il brasiliano si è recentemente abbassata a 25 milioni di euro dopo lo scarso interesse manifestato dal panorama calcistico negli scorsi mesi, quando il cartellino era proposta a 30 milioni.

La nuova soglia sarebbe stata rispettata dalla recentissima offerta dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, ma pare che l’entourage del calciatore non sia intenzionato a farlo sbarcare nella Saudi Pro League. Il nuovo prezzo avrebbe dunque attirato anche le attenzioni di Fenerbahce, Nottingham Forest e Rennes.