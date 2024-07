Calciomercato Roma, corsia preferenziale: 15 milioni

Calciomercato Roma, corsia preferenziale per i giallorossi: l’affare si potrebbe chiudere velocemente anche se servono 15 milioni di euro. La situazione

Dopo Dovbyk sarà il tempo di chiudere per l’esterno con la Roma che ha una corsia preferenziale. A destra, intanto, nell’attesa di piazzare Karsdorp ormai fuori dal progetto giallorosso, Ghisolfi sta cercando di capire chi prendere per completare la rosa e andare a coprire anche quel buco che, al momento, è coperto in parte solamente da Celik.

E i giallorossi, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, hanno una vera e propria corsia preferenziale. Sì, certo, servono sempre 15 milioni di euro a quanto pare per chiudere l’operazione. Però c’è la possibilità anche di arrivare ad un accordo, magari con una formula giusta per rimanere il pagamento del cartellino. Queste sono supposizioni, ovviamente, la cosa certa è che Ghisolfi, ormai, ha deciso – o quasi – su chi andare, sfruttando i rapporti che il club ha con il presidente dell’Almeria.

Calciomercato Roma, l’obiettivo è Pubill

Il nome, che non è una novità, è quello di Marc Pubill, 21enne che sta disputando le Olimpiadi con la maglia della Spagna e con la quale ha conquistato già i quarti di finale, che rappresenta in tutto e per tutto quel profilo con determinate caratteristiche fisiche che piacciono a Daniele De Rossi. Ma perché la Roma ha la corsia preferenziale sul giocatore? Presto spiegato.

Il presidente degli spagnoli è Al-Shelkh, che un anno fa ha stretto con la Roma un accordo per il main sponsor che è Riyadh Season. Sì, è quell’uomo che compare nelle foto con la Ceo Lina Souloukou e che quindi conosce molto bene l’ambiente giallorosso. In poche parole potrebbe anche arrivare a breve giro di posta una stretta di mano per chiudere l’affare. Anche perché, come abbiamo capito, si è fatta complicata la pista Assignon, anche lui entrato nel mirino del club giallorosso.