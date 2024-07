Dovbyk alla Roma, è il giorno: tutto fatto per la firma

Calciomercato Roma, nel giorno di Soulé il diesse Florentin Ghisolfi spera di chiudere per l’attaccante. Rilancio e accordo. Ci siamo

Oggi sicuramente sarà il giorno di Matias Soulé, che ieri ha fatto le visite mediche e che oggi dovrebbe essere ufficializzato dalla Roma. Ma potrebbe essere anche quello di Artem Dovbyk, l’attaccante ucraino del Girona che non vede l’ora di vestirsi di giallorosso.

Quella di ieri non è stata una giornata interlocutoria. Anzi, tutt’altro: è stata una giornata fondamentale perché la Roma ha deciso di alzare l’offerta per prendere il centravanti. Il rilancio arriverà nel caso in cui gli spagnolo decidessero di rifiutare il pressing che tutti hanno alzato e che prevede un accordo sulla base di 35milioni di euro compresi i bonus. Non ci saranno scossoni di sorta perché anche se dovesse arrivare un rifiuto da parte del club spagnolo allora Ghisolfi – come confermato anche dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina – è pronto ad alzare la posta in palio per andare incontro alle richieste.

Calciomercato Roma, è il giorno di Dobvyk

Il diesse francese della Roma pareggerà l’offerta dell’Atletico Madrid, nel caso: 32milioni di euro come base fissa e la bellezza di 6 di bonus per arrivare così a 38 e avere il sì per l’attaccante così da regalarlo a De Rossi per la parte di ritiro che i giallorossi sosterranno in Inghilterra dopo l’amichevole del prossimo 3 agosto contro l’Olympiakos. Non si vuole lasciare nulla al caso, niente di niente. Si vuole prendere quell’attaccante che ha scalzato nelle gerarchie Sorloth (destinato a quanto pare all’Atletico) ed En-Nesyri, che se n’è andato al Fenerbahce.

La giornata, insomma, potrebbe essere quella giusta. In attesa poi di andare a chiudere anche gli altri affari che il club ha in mente con un occhio particolare all’esterno destro di difesa in attesa di sistemare Karsdorp.