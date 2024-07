La Juve trema, il pupillo di Giuntoli salta così: anche la Roma nel domino

Calciomercato Roma, l’intreccio con la Juventus e la doppia pista da monitorare con estrema attenzione. Gli ultimi sviluppi

In attesa dell’ufficialità dell’arrivo di Matias Soulé, la Roma sta stringendo i tempi per chiudere l’affare Dovbyk con il Girona. L’offerta da 30 milioni più 5 di bonus presentata dai giallorossi non è molto distante dalla richiesta del club spagnolo, che potrebbe dare il via libera definitivo alla trattativa nel corso dei prossimi giorni. Le manovre di Ghisolfi, però, non si fermano qui e potrebbe avere nella Premier League un interessante testa di ponte.

Nel caso in cui si dovessero aprire determinati spiragli per un addio a centrocampo, infatti, la Roma potrebbe entrare nell’ordine di idee di affondare il colpo per un calciatore box to box. Sotto questo punto di vista non è un caso che i giallorossi abbiano avviato nelle scorse settimane dei sondaggi esplorativi per Gabriel Sara. Resosi protagonista di una stagione importante sotto tanti punti di vista, il centrocampista del Norwich ha però calamitato l’interesse di altri club in giro per l’Europa. Negli ultimi giorni, infatti, il brasiliano classe ’99 è stato accostato non solo al Leeds United, ma anche all’Atalanta e al Galatasaray. In particolare gli orobici, che non sono ancora a chiudere per Matt O’Riley, potrebbero decidere di affondare il colpo per Sara (mettendo le mani su un profilo diverso dal tuttocampista del Celtic), per cautelarsi in vista della sempre più probabile partenza di Teun Koopmeiners. A tal proposito emergono importanti novità dall’Inghilterra.

Il Liverpool non molla Koopmeiners: nuovo intreccio Juve-Roma

Secondo quanto evidenziato da Team Talk, infatti, il Liverpool non sarebbe affatto fuori dalla corsa al jolly olandese dell’Atalanta, anzi. La relativa tranquillità manifestata da Arne Slot nelle ultime dichiarazioni rilasciate sul tema calciomercato sarebbe da ascrivere alle promesse fatte all’ex tecnico del Feyenoord dalla dirigenza dei Reds, che sta scandagliando il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti.

A differenza di quanto trapelato in Italia, infatti, il Liverpool non avrebbe affatto la pista Koopmeiners e verosimilmente potrebbe trovare il modo per anticipare la Juventus. Scenario ancora tutto da confermare. Dal canto suo, infatti, l’olandese volante ha già trovato l’accordo con la ‘Vecchia Signora’ sulla base di un contratto da 4-4,5 milioni di euro a stagione. Dopo aver chiuso per le cessioni di Huijsen e Soulé e in attesa di concretizzare l’affondo decisivo per Todibo, Giuntoli sarà chiamato a stringere il cerchio anche per Koopmeiners. Fino a questo momento, però, l’Atalanta non ha aperto all’ipotesi di privarsi del proprio gioiello per una cifra inferiore ai 60 milioni di euro. Soglia che i bianconeri considerano ancora troppo alta ma che potrebbero comunque avvicinare con un rilancio rispetto ai 40 milioni più 5 di bonus messi sul piatto ormai diverse settimane fa. Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi futuri.