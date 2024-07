Niente Koopmeiners o cessione bomba: sorpresa Juventus da 95 milioni

Sia in entrata che in uscita il mercato della Juventus è entrata nella sua fase più caldo. Giuntoli sta lavorando su più tavoli: occhio alla via alternativa

Ufficializzata la cessione di Matias Soulé – che la Roma ha acquistato a titolo definitivo per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro – la Juventus vuole imprimere un’altra sterzata alla propria campagna rafforzamento. L’addio dell’argentino si somma infatti alla partenza di Huijsen: addii che permetteranno a Giuntoli di sferrare l’assalto decisivo non solo a Todibo ma anche ad un nuovo esterno destra (Adeyemi è il primo nome sulla lista, ma lo scenario resta poliedrico).

In attesa di capire gli sviluppi riguardanti la situazione Chiesa, intanto, la Juventus continua a tenere calda anche la pista che porta a Teun Koopmeiners. Per il jolly dell’Atalanta, però gli orobici continuano a chiedere 60 milioni di euro. Cifra ritenuta eccessiva dalla ‘Vecchia Signora’, che nel corso di questa settimana potrebbe formalizzare l’offerta da 40 milioni più 5 di bonus a lungo paventata. Proposta che, salvo clamorosi colpi di scena, sarà rispedita al mittente dai nerazzurri. In uno scenario ancora tutto da delineare, i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Ecco perché, nel caso in cui la Juve non dovesse riuscire a monetizzare dalle cessioni di altre pedine considerate non imprescindibili per il progetto tecnico di Motta, Giuntoli potrebbe essere costretto a rivedere in corsa le proprie strategie.

Calciomercato Juventus, Koopmeiners e non solo: possibile retromarcia Giuntoli

A porre l’accento sulle possibili dinamiche in casa Juve è stato Edoardo Mecca. Secondo quanto riferito dal noto speaker radiofonico, in caso di assalto a Koopmeiners ed Adeyemi il club bianconero dovrebbe prevedere un esborso da 90-95 milioni di euro complessivi. Ecco perché una retromarcia improvvisa sull’atalantino o una cessione di un big non sarebbe affatto da escludere.

Di seguito la presa di posizione di Mecca con un post pubblicato sul suo profilo X: “Secondo le cifre che circolano, oltre Todibo, la Juve spenderebbe 90/95 milioni per Koopmeiners ed Adeyemi. In questo mercato tutto è possibile: sia che si abbandoni la pista Koopmeiners sia una cessione pesante a sorpresa, con molti esuberi ancora in uscita ed un altro esterno ed un vice Vlahovic ancora da fare”.