40 milioni per Dovbyk, i Friedkin hanno convinto il Girona

Dovbyk alla Roma, ci siamo: Ghisolfi e Friedkin hanno convinto il Girona: tutte le cifre.

Le ultime ore in casa Roma sono caratterizzate da un’attesa frenetica per il possibile arrivo di Artem Dovbyk, uno dei nomi più discussi in questa finestra di calciomercato. Il centravanti ucraino ha attirato grande attenzione nel club giallorosso, così come l’arrivo dell’esterno argentino Soulé ha generato entusiasmo tra i tifosi.

Dovbyk, reduce da una stagione straordinaria in Liga con 24 reti per il Girona, potrebbe portare fisicità e centimetri all’attacco della Roma, che ha recentemente perso Romelu Lukaku. La trattativa per il suo arrivo è iniziata la scorsa settimana, con la Roma che si è distinta per un interesse parallelo a quello dell’Atletico Madrid. Tuttavia, le distanze tra il giocatore e le proposte dei Colchoneros, unite alla forte volontà della Roma, hanno portato Dovbyk a dare priorità al club capitolino.

Dovbyk alla Roma, i Friedkin preparano 40 milioni di euro: tutte le cifre

Un accordo con il giocatore e il suo entourage è già stato raggiunto, con il direttore sportivo della Roma, Ghisolfi, che si è recato in Spagna per incontrarli di persona. Come noto, lo scoglio finale, ben più che superabile, resta quello della distanza economica con il Girona: il club spagnolo chiede 35 milioni di euro più bonus, mentre la Roma aveva inizialmente offerto 30 milioni più bonus.

Il presidente Dan Friedkin, come già raccontato, è intervenuto personalmente, esortando Ghisolfi a chiudere l’accordo e portare Dovbyk a Roma. A tal proposito, giungono aggiornamenti non poco significativi da “Il Corriere dello Sport”, che evidenzia come il centravanti ucraino sia davvero vicinissimo alla Roma. A fare la differenza sarebbe stata l’ultima offerta avanzata da Ghisolfi al Girona, pari a 32 milioni di euro più 6 milioni di bonus, ai quali aggiungere anche il 15% sulla futura rivendita.

Il club spagnolo è prossimo a dire di sì, con i Friedkin altresì disposti a pagare 40 milioni di euro, senza rivendita, qualora i bonus non dovessero rientrare. Questione davvero di dettagli, siamo agli sgoccioli, con la Roma sempre più vicina ad abbracciare il suo nuovo centravanti.