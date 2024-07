Accordo raggiunto con il bomber, reazione choc: ha scelto Abraham

Accordo raggiunto con il bomber. Il mercato, e le scelte, della società giallorossa finiscono per incidere anche sul mercato altrui.

Alla fine di luglio sembra proprio che il dormiente mercato degli attaccanti stia avendo un intrigante sussulto. Il passaggio ormai imminente del centravanti ucraino del Girona, Artem Dovbyk, alla Roma potrebbe preannunciare un repentino valzer di prime punte.

Roma, sponda giallorossa, si sta godendo il suo momento d’oro. Da altre parti si è ancora in alto mare. Le idee ci sono ma alcuni obiettivi sembrano particolarmente difficili da raggiungere. A Milanello Paulo Fonseca, neo tecnico rossonero, continua a divulgare insegnamenti al Milan che verrà. Il mercato della società guidata da Gerry Cardinale è stato, fin qui, senza dubbio, più che soddisfacente. Strahinja Pavlovic, classe 2001, difensore serbo, è soltanto l’ultimo prospetto sbarcato a Casa Milan. La soddisfazione del tecnico è palpabile, anche se spera in un’ulteriore sforzo da parte della società. C’è ancora una casella vuota nel reparto offensivo, dove non può bastare l’arrivo del pur ottimo Alvaro Morata, neo campione d’Europa con la sua Spagna.

Il Milan bussa alla porta della Roma per Abraham

Un piano mercato che si rispetti non si ferma al Piano A. Necessariamente vi deve essere un’alternativa di quasi pari livello. Il piano A del Milan aveva un nome preciso.

L’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ha scritto dell’oggetto del desiderio del Milan, ma la notizia che ha dato non arride al progetto rossonero: “Calciomercato Milan, Fullkrug andrà al West Ham, Fonseca spinge per Abraham“. Saltato pertanto il Piano A, a Casa Milan si pensa immediatamente alla soluzione alternativa. Paulo Fonseca vuole il centravanti inglese della Roma. Tammy Abraham, accanto ad Alvaro Morata, è il prospetto migliore per far volare il Milan. La Roma attende i rossoneri pronta a fare la sua richiesta per l’attaccante inglese: circa 30 milioni di euro. Una cifra importante ma il Milan dopo aver visto sfumare il suo Piano A, non può lasciarsi sfuggire anche il Piano B.