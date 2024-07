Calciomercato Roma, addio Abraham: prezzo fissato

Calciomercato Roma, con Dovbyk ormai a un passo la sensazione che il tempo di Abraham dentro Trigoria sia finito. Fissato il prezzo (trattabile) del cartellino

Chi viene e chi va. Questa è la vita. Perché se la Roma ormai è a un passo da Dovbyk – oggi si potrebbe chiudere – c’è un altro attaccante che dentro Trigoria ormai è fuori posto. E per il quale si sta cercando una via d’uscita.

Tammy Abraham è l’uomo più pagato della storia: un colpo piazzato dai Friedkin che dopo un primo anno alla grande si è perso per strada. Alla sua seconda stagione in giallorosso non ha fatto benissimo e la terza l’ha praticamente saltata tutta per l’infortunio al ginocchio. Insomma, l’appeal è sceso nei confronti dell’attaccante inglese che si sta allenando con professionalità agli ordini di De Rossi. Ma l’arrivo dell’ucraino lo spingerà a trovarsi un’altra squadra.

Calciomercato Roma, 25 milioni per Abraham

Secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina la Roma ha fissato il prezzo del cartellino: 25 milioni di euro che sono comunque trattabili, si legge. Magari a 20 fissi con l’inserimento di bonus si potrebbe trovare la soluzione, con il Milan che, come sappiamo, in Italia ci ha provato ma per il momento non ha affondato il colpo.

A Trigoria, per il momento, sarebbero arrivate delle manifestazioni di interesse solamente da parte dell‘Everton – i Friedkin saranno partner dopo aver rifiutato l’acquisto – e niente di più. Ma stiamo per entrare ormai nell’ultimo mese di trattative, e abbiamo visto sempre che ad agosto le cose cambiano velocemente. Magari i rossoneri di Fonseca potrebbero cercare l’assalto (il giocatore avrebbe già detto sì alla destinazione milanese) oppure si potrebbe presentare qualche altra squadra della Premier League che lo potrebbe riportare in Patria. In attesa di sviluppi la situazione sembra essere abbastanza chiara. Il tempo di Abraham alla Roma, dopo tre anni, sembra essere finito.