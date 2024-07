Colpo di scena Dovbyk, UFFICIALE: il Girona fa tremare la Roma

Per la Roma, proprio in questi minuti, bisogna registrare delle importanti novità che riguardando Artem Dovbyk.

Dopo l’amichevole persa contro il Tolosa, la Roma di Daniele De Rossi è al lavoro per preparare il prossimo match di sabato contro i greci dell’Olympiacos. Questa gara, ovviamente, sarà molto importante per testare la condizione della squadra giallorossa, anche perché la sfida contro il Cagliari di Davide Nicola è sempre più vicina.

Alla prima giornata di campionato, di fatto, mancano poco più di due settimane e la Roma ha tutta l’intenzione di farsi trovare pronta per la sfida di Cagliari. Ma il team capitolino è molto attivo anche in sede di calciomercato.

Florent Ghisolfi, dopo aver preso dal Rennes Enzo Le Fée per 23 milioni di euro più bonus, ha acquistato anche Matias Soulé per 30 milioni di euro. Il prossimo obiettivo del direttore sportivo francese è sicuramente quello di prendere il centravanti ucraino Artem Dovbyk. Tuttavia, proprio sulla prima punta del Girona, bisogna registrare un colpo di scena di questi ultimi minuti.

Calciomercato Roma, Dovbyk titolare nella gara amichevole di questa mattina tra Girona e Tolosa

Il club catalano sta infatti per scendere in campo per sfidare in amichevole proprio il Tolosa ed ha appena pubblicato un tweet per annunciare l’undici titolare, dove c’è anche Artem Dovbyk. Con questa scelta, di fatto, il Girona ha ‘avvisato’ la Roma che il calciatore ucraino fa ancora parte dei loro piani tattici.

Tra i due club, infatti, c’è ancora distanza, ma Ghisolfi ha tutta l’intenzione di chiudere l’arrivo di Dovbyk in giornata. Il nuovo direttore sportivo giallorosso è infatti in Spagna per cercare di trovare l’intesa definitiva con il Girona che, però, con l’undici titolare di questa mattina ha voluto dare un altro segnale alla Roma.

Come riportato da ‘Filippo Biafora’, infatti, il club spagnolo sta facendo ancora muro per la cessione dell’ucraino. Il Girona, per l’appunto, continua a chiedere 35 milioni di euro più altri 5 bonus, ma pretende anche il pagamento di 20 milioni di euro alla firma come prima tranche. La Roma, dal canto suo, alzerà prima l’offerta a 32 milioni di euro più altri 6 di bonus e poi cercherà di trovare un’intesa sulle modalità di pagamento.