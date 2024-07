Dovbyk ad oltranza, last minute Roma: Ghisolfi lo ha fatto ancora

Calciomercato Roma, sono ore sempre più bollenti per il futuro di Dovbyk: la posizione di Ghisolfi è chiara, si sta trattando per trovare l’incastro giusto

Le ore di Dovbyk. Con l’intenzione di accelerare i tempi dell’operazione e portare subito nella Capitale l’attaccante di proprietà del Girona, Ghisolfi è volato in Spagna per trattare direttamente con il club iberico. Ufficializzato l’affare Soulé, la Roma vuole stringere i tempi e consegnare a Daniele De Rossi il nuovo bomber in tempi relativamente brevi.

Dopo aver incassato il sì convinto del calciatore, assolutamente convinto del progetto della Roma, l’area tecnica giallorossa sta forzando i tempi per Dovbyk. Secondo quanto evidenziato da Sky Sport, l’appuntamento tra i due club – al quale dovrebbe essere presente anche Lina Souloukou – sarebbe ancora in corsa. Le parti sono dunque in contatto per provare a trovare la quadra definitiva di una trattativa scandita ma che non è stata ancora definita in tutti i suoi aspetti. La volontà della Roma è chiarissima. I giallorossi sperano di chiudere l’affare nelle prossime ore per portare già in serata l’attaccante nella Capitale. La distanza tra domanda ed offerta è sempre più ridotta, ma permane.

A tal proposito, sarà necessario capire se la trattativa possa chiudersi sulla base di una valutazione complessiva da 38 milioni di euro (32 milioni di parte fissa e 6 milioni di bonus) oppure delinearsi alla stregua dell’ultima richiesta del Girona (35 milioni più 5 di bonus). Si prospettano ore caldissime sotto questo punto di vista: il traguardo è sempre più vicino, ma la Roma è chiamata ad un ulteriore sforzo per sistemare gli ultimi dettagli di una trattativa che fino a pochi giorni fa sembrava configurarsi soltanto come una suggestione.