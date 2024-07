Operazione chirurgica e lungo stop, UFFICIALE: salta la Roma

Emergono notizie relative ad un infortunio in grado di influenzare l’inizio del campionato della Roma di De Rossi

Mancano poco più di due settimane alla partenza della stagione 2024/25 della Serie A, durante la quale gli equilibri sperimenti nell’ultimo anno potrebbero subire un’importante revisione.

Ad esclusione dell’Inter, sostanzialmente ogni big italiana si è sottoposta ad un convinto restyling del proprio organico, proprio nel tentativo di interrompere l’egemonia tecnico-tattiche inaugurata lo scorso anno dalla corazzata di Simone Inzaghi. Come manifestato dalla condotta del nuovo direttore tecnico d’oltralpe, la Roma di Daniele De Rossi è un fulgido esempio di una big in fase di profondo rinnovamento.

Dopo una manciata di settimane passate a guidare un gruppo concepito intorno alle esigenze di José Mourinho, DDR potrà finalmente costruire la Roma del futuro, infondendo le proprie idee in calciatori nuovi, o comunque propensi all’inaugurazione di un nuovo ciclo tattico. ‘Qualità’ è la parola d’ordine che sta platealmente influenzando la campagna acquisti di Flroent Ghisolfi, come ben manifestato dall’approdo di Enzo Le Fée e Matias Soulé nella città eterna.

Nelle scorse ore Soulé ha compiuto la prima sessione di allenamento insieme ai suoi nuovi compagni, dispensando qualità tra i campi del centro sportivo Fulvio Bernardini, ma soprattutto mostrando con evidenza le potenzialità della connessione con Paulo Dybala.

Dunque, seppur in allenamento, i tifosi giallorossi hanno preso visione di quella che, fino a poche settimane fa, appariva come una vera e proprio utopia. Non è un caso che tra i vicoli della città eterna le aspettative relative alla nuova stagione giallorossa stiano rapidamente lievitando. In tal senso è stata comunicata ufficialmente una notizia che di certo influenzerà concretamente l’esordio in campionato della nuova Roma di DDR.

Infortunio UFFICIALE: il portiere dell’Empoli salta l’inizio del campionato

Attraverso il proprio sito ufficiale l’Empoli Football Club ha comunicato l’infortunio di uno dei propri calciatori più importanti. Si tratta dell’estremo difensore Samuele Perisan, il quale, nel corso della giornata di ieri, si è sottoposto ad un intervento chirurgico per la ricostruzione della caviglia destra.

Report medico su Samuele Perisan ⬇https://t.co/cGq5kXg23v — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) July 31, 2024

L’operazione ha avuto esito positivo, ma per il calciatore occorreranno alcune settimane per recuperare completamente. I toscani dovranno dunque fare a meno del proprio portiere titolare, almeno per quanto riguarda le prime giornate di campionato. La seconda giornata di campionato con la Roma è programmata alle 20:45 del 25 agosto e la presenza di Perisan è da escludere perentoriamente.