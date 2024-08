Accordo saltato tra Roma e City: cosa è successo

In queste ultime ore, in casa Roma è stato svelato un accordo saltato con il Manchester City di Pep Guardiola.

La Roma di Daniele De Rossi si sta preparando per la prima giornata di campionato contro il Cagliari di Davide Nicola. Sabato scorso, infatti, i giallorossi hanno perso contro il Tolosa, mentre dopodomani sfideranno i greci dell’Olympiacos.

Tuttavia, ovviamente, l’argomento principale di queste ultime ore in casa romanista è sicuramente il calciomercato. Basti pensare che, dopo aver preso Enzo Le Fée dal Rennes per 23 milioni di euro più bonus, Florent Ghisolfi è riuscito ad ingaggiare Matias Soulé dalla Juventus. L’argentino, infatti, è stato preso per 30 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita..

Dopo l’ex Frosinone, la Roma ha chiuso anche per l’arrivo di Artem Dovbyk. Quest’ultimo, dunque, sarà il prossimo acquisto del club giallorosso, il quale ha speso una bellezza di 38 milioni di euro per acquisire le prestazioni del centravanti. del Girona. In attesa dell’annuncio ufficiale dell’ingaggio del calciatore ucraino, bisogna registrare un accordo tra la Roma ed il Manchester City.

Calciomercato Roma, Savinho è stato ad a passo a vestire la maglia giallorossa

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X dal nostro direttore Daniele Trecca, infatti,Savinho ha sfiorato l’anno scorso di vestire la maglia giallorossa. La Roma, di fatto, aveva raggiunto un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Manchester City. Tuttavia, è saltato tutto non appena il Girona si è fatto avanti.

Il club catalano, ovviamente, ha avuto la precedenza, visto che fa parte del City Group. Mourinho non diede subito l’ok all’operazione, perché aspettava un centravanti. Il Girona, quindi, ha avuto vita facile per portare a casa il giocatore. Ricordiamo che Savinho è stato tra i protagonisti dell’increbile annata del club spagnolo dell’anno scorso, visto che ha segnato 9 gol in 37 partite.