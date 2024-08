Cifre dimezzate: non solo Dovbyk, lo ‘portano’ subito alla Roma

Cifre dimezzate: non solo Dovbyk. Il mercato senza soluzione di continuità della Roma prosegue e Ghisolfi ha apparecchiato per un nuovo colpo.

Spagna, Italia o altrove. Il direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi, non arresta nemmeno per un attimo il suo operato. ‘Battere il ferro finché è caldo‘ recita un vecchio adagio. Il ds francese l’ha fatto subito suo per la sua ‘prima’ Roma.

Con Matias Soulé già nella cassaforte di Trigoria e con il gigante ucraino, Artem Dovbyk, in arrivo, il direttore sportivo cerca di completare l’organico giallorosso rispondendo, nella maniera migliore, ai desiderata di Daniele De Rossi. Desideri di qualità, spesso costosi, difficili da trattare e da portare a casa. Florent Ghisolfi, però, non si arrende e sta già puntando il prossimo obiettivo richiesto dal tecnico giallorosso. Nella nuova Roma, la prima veramente targata Daniele De Rossi, gli esterni avranno un ruolo determinante. E se Matias Soulé, con Paulo Dybala e Stephan El Shaarawy assicurano qualità e quantità in avanti, lo stesso discorso dovrà essere affrontato pe gli esterni ‘bassi’. La Roma non soltanto tale questione l’ha affrontata ma l’ha già risolta.

Arriva anche Raoul Bellanova

Esterno basso, di fascia destra, giovane, italiano e, soprattutto, forte. Il nome giusto per la Roma De Rossi lo ha già messo sul tavolo di Ghisolfi: Raoul Bellanova, classe 2000, esterno del Torino.

Il numero 19 dei granata è il profilo perfetto, anche se dalle parti del Filadelfia l’insistente interesse della Roma per il difensore non ha fatto piacere. Raoul Bellanova, però, sembra sempre più avvicinarsi alla società capitolina. Chi lo dice? L’Agenzia di Scommesse Goldbet, con le sue quote da girare agli scommettitori, lancia messaggi inequivocabili. Soltanto qualche giorno fa la cessione del difensore granata, nonché nazionale azzurro, era quotata a 5. Oggi l’addio di Bellanova al Toro è dato a 2,5. In pochi giorni la quota è dimezzata e le possibilità che Bellanova finisca alla Roma sono raddoppiate.

Ghisolfi, avanti tutta con l’affare successivo.