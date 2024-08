Dovbyk pazzo della Roma: la prima rinuncia ha dell’incredibile

Dovbyk pazzo della Roma. Arrivano segnali importanti da parte del nuovo centravanti ucraino prelevato dalla Liga.

La Roma giallorossa continua ad accogliere campioni e a ritrovarsi per festeggiare. Dopo il bagno di folla che soltanto ad inizio della settimana ha accolto all’aeroporto di Fiumicino Matias Soulé, proveniente da Torino, sponda Juventus, ecco un quasi immediato bis.

Cambia l’aeroporto, questa volta è Ciampino il teatro dell’accoglienza. Cambia il protagonista. È la volta di Artem Dovbyk, proveniente dalla Spagna, sponda Girona. Un altro importante colpo portato a termine. Un altro grosso investimento da parte della proprietà americana. Le cifre parlano chiaro: 33,5 milioni di euro più 5 di bonus a cui occorre aggiungere una percentuale del 10% sulla futura rivendita. Dopo le visite mediche di rito, il centravanti ucraino firmerà un contratto quinquennale, scadenza 2029, con un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti annui. Trattativa complessa poiché il Girona voleva tutti i 40 milioni di euro richiesti. In realtà il club spagnolo li ha incassati interamente i suoi denari, anche se la Roma verserà in totale ‘soltanto’ 38,5 milioni di euro. Dov’è l’errore?

Il folle amore di Dovbyk per la Roma

Artem Dovbyk si è laureato capocannoniere della Liga grazie a 24 reti realizzate nell’ultima stagione. Il centravanti ucraino è stato protagonista, con la sua nazionale, anche ai recenti campionati europei di Germania. Nelle tre gare disputate non ha realizzato alcuna rete. Nella terza ed ultima sfida per la nazionale ucraina ha incrociato il Belgio di Romelu Lukaku, ovvero l’attaccante che andrà a sostituire alla Roma.

La Roma, il pensiero fisso del gigante ucraino. Per indossare la maglia giallorossa l’ormai ex attaccante del Girona ha compiuto un gesto tanto significativo quando decisamente inusuale nel mondo del calcio attuale. L’attaccante aveva sottoscritto un accordo con il il Girona grazie al quale, in caso di futura rivendita, avrebbe avuto diritto ad una quota pari a un milione e mezzo. Pur di chiudere la trattativa e di approdare nella capitale, Dovbyk ha rinunciato a quanto gli spettava. Il milione e mezzo è stato così scalato dal Girona alla Roma. E così gli spagnoli hanno ottenuto l’intero importo richiesto per il loro bomber. Se vi era una maniera perfetta per presentarsi al popolo giallorosso, Artem Dovbyk l’ha scelta.