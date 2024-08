Juve scatenata, agenti in città: la doppia firma stende Marotta

La Juventus è pronta a mettere dentro un altro colpo, con gli agenti del calciatore che stanno sbarcando in città: chi ci rimette è Beppe Marotta

Le mosse dei bianconeri possono sbloccare anche un’altra trattativa. Un effetto domino che può cambiare gli equilibri in Serie A, non solo tra Inter e Juventus. L’affare che coinvolge la Vecchia Signora è davvero ben avviato.

La Juventus si è concentrata in queste ultime settimane su i colpi in uscita. Dalle parti della Continassa hanno cercato di mettere a segno diverse operazioni in uscita per far quadrare i conti. Da Soulé e Huijsen hanno lascato i bianconeri, portando nelle casse della Vecchia Signora oltre 45 milioni, utili ad arrivare ai futuri obiettivi in entrata. Si parla tanto di Koopmeiners ma prima di sferrare l’attacco decisivo al centrocampista dell’Atalanta si proverà a chiudere per un esterno d’attacco. Il gioco di Thiago Motta è basato molto sulla capacità delle ali di saltare l’uomo e di contribuire all’equilibrio della squadra.

Bocciato Chiesa, che resta sul mercato, uno dei nomi che si erano accostati ai bianconeri negli ultimi giorni era Adeyemi del Borussia Dortmund. In realtà per quanto riguarda quel profilo ci sono una serie di perplessità per quanto riguarda la valutazione elevatissima che ne fanno i tedeschi e che potrebbe bloccare ogni trattativa. Sta riprendendo quota invece il nome di Nico Gonzalez, fresco vincitore della Copa America con l’Argentina (subentrato dalla panchina anche nella finale con la Colombia).

Nico Gonzalez è una priorità della Juventus: programmato un nuovo incontro con l’entourage

Secondo quanto riportato su X/Twitter dal giornalista esperto di cose bianconere, Luca Momblano, nei prossimi giorni: “L’agenzia che segue Nico Gonzalez sarà a Torino. C’é un dialogo diretto”. Passi avanti quindi almeno per quanto concerne l’accordo da trovare con il calciatore. Il discorso diventa diverso se invece si parla dei due club e della valutazione del cartellino che per la Fiorentina resta attorno ai 40 milioni, senza sconti. Gonzalez ha rinnovato il contratto da non molto e la futura scadenza sarà il 2028.

La Viola non ha urgenza di vendere ma con le cifre giuste sarebbe disposta a sedersi al tavolo della trattativa. Per ora rimangono da definire diversi dettagli, ma di certo nello scacchiere di Motta uno come l’argentino potrebbe inserirsi alla grande, principalmente sulla fascia destra. Chiuso questo affare la Fiorentina potrebbe avere invece i soldi per andare dritta su Gudmundsson, accostato ormai da giorni al club toscano. Un colpo basso per l’Inter, che ha seguito per mesi l’islandese ma che ora potrebbe vederselo sfuggire Un asse Fiorentina-Juve “dannoso” per Beppe Marotta.