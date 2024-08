L’incasso stordisce la Roma: ha già sostenuto le visite mediche

Visite mediche e incasso anti-Roma, salta tutto così: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Continuano gli ampi quanto importanti margini di manovra in casa Roma, dove Ghisolfi e colleghi si stanno distinguendo per una campagna acquisti ben mirata e non poco qualitativa, orientata alla consegna di profili funzionali quanto interessanti nelle mani di De Rossi. Lo testimoniano le recenti operazioni, iniziate con l’approdo milionario di Le Fée, finalizzato ad acuire le qualità del centrocampo giallorosso.

Al francese, ha poi fatto seguito, non nell’immediato, l’arrivo di Soulé, tra i nomi più interessanti della nostra Serie A e reduce da un percorso al Frosinone che, unitamente alla giovane età, hanno giustificato entusiasmo dei tifosi e sforzi economici da parte della famiglia Friedkin. La ciliegina sulla torta, ad oggi, parrebbe poter essere, però, Artem Dovbyk, individuato dalla Roma come rinforzo ideale per l’attacco e approdato nella giornata di oggi nella capitale, dove si appresta a vivere una nuova parentesi di carriera dopo gli anni al Girona.

Gabriel Sara con l’incasso di Summerville, il Leeds ha già deciso

Il centravanti ucraino, la cui ufficialità è attesa tra non troppo, corrobora una squadra che doveva necessariamente fare i conti con l’assenza di Lukaku e che, ora, dovrà affrontare il mese di agosto alla ricerca dei giusti equilibri tra entrate e uscite per poter limare gli ultimi tasselli di una rosa ancora perfettibile.

Particolare attenzione andrà rivolta al terzino destro, oltre che al rimpolpo numerico di una difesa che, ora come ora, conta solamente su Smalling-Ndicka e Mancini. In attesa di aggiornamenti sul tanto anelato difensore centrale di velocità e su possibili novità per l’esterno d’attacco mancino, anche il centrocampo potrebbe risultare passibile di nuove modifiche. Diversi i nomi, anche dopo Le Fée, rimasti sul taccuino di Ghisolfi, tra cui un Gabriel Sara che, soprattutto nelle precedenti settimane, aveva rappresentato uno dei profili attenzionati dagli addetti ai lavori per questa regione di campo.

Il centrocampista brasiliano del Norwich City, ora, potrebbe però vedere la propria carriera continuare in Inghilterra. Stando a quanto riferito da Hitc, infatti, il Leeds, dopo aver incassato dalla cessione di Summerville al West Ham United, avrebbe palesato intenzione di irrubostire il centrocampo. Piuttosto che cercare un valido sostituto dell’esterno d’attacco, il piano è quello di apportare modifiche in un reparto certamente migliorabile.

Come riferisce Sky Sport, Summerville ha sostenuto le visite mediche: si attendono ora le burocrazie finali prima di un’ufficialità che frutterà nobili incassi al Leeds. Quest’ultimo, appunto, andrà con veemenza su profili che migliorino il centrocampo: tra essi, si segnala proprio Gabriel Sara, per il quale dovrebbe servire un esborso di 20 milioni di sterline.