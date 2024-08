Ping pong Milan-Roma: ultimatum da 25 milioni, c’è l’offerta

La richiesta non è passata inosservata: l’effetto domino riguarda indirettamente anche la Roma. Ecco perché

Chiuso l’affare Dovbyk, la Roma sta già lavorando agli altri obiettivi con cui puntellare l’organico a disposizione di Daniele De Rossi. In attesa di sviluppi concreti per il ruolo di terzino destro, i giallorossi stanno prestando particolare attenzione soprattutto al tema cessioni. Sotto questo punto di vista non sono pochi i profili sotto la lente di ingrandimento di Ghisolfi che per motivi diversi potrebbero fare le valigie.

Uno di questi, non è un mistero, è Tammy Abraham. Pur non essendo considerato un esubero, l’attaccante inglese non è di certo un intoccabile. Dal canto suo, la Roma non ha alcuna intenzione di svendere il proprio attaccante, che partirà solo se arriverà una squadra disposta a mettere sul piatto 25 milioni di euro per acquistarlo definitivamente. Soldi che al momento il Milan, il club maggiormente interessato all’acquisto dell’ex attaccante del Chelsea, non sembra essere intenzionato a sborsare. Tuttavia il pressing dei rossoneri è costante e potrebbe materializzarsi in un vero e proprio assalto nel corso delle prossime ore. Dopo aver sondato la pista Abraham, infatti, il ‘Diavolo’ aveva dirottato momentaneamente le sue attenzioni su Niclas Fullkrug. Sull’attaccante di proprietà del Borussia Dortmund, però, ha messo gli occhi il West Ham, che è andato ben oltre i primi sondaggi esplorativi.

Calciomercato Roma, intreccio Milan-Fullkrug-Abraham: offerta del West Ham al Borussia

Secondo quanto evidenziato da sky.de, infatti, il club inglese avrebbe messo sul piatto un’offerta da 25 milioni di euro per l’attaccante tedesco di proprietà del Borussia Dortmund. Una proposta importante che, però, non avrebbe convinto pienamente i gialloneri, che per cedere il proprio attaccante continuano a chiedere trenta milioni.

Le parti sono al lavoro per trovare la quadra definitiva per Fullkrug anche se fino a questo momento il West Ham non ha mostrato alcun interesse a rilanciare l’offerta iniziale. Staremo a vedere se questa situazione potrà in un certo senso influenzare anche l’evolvere della trattativa tra Abraham e il Milan. Ipotizzare un eventuale ritorno di fiamma del Milan per Fullkrug non è inverosimile, anche se i rossoneri sono momentaneamente fuori dalla corsa al gigante tedesco perché considerano eccessivi i costi dell’operazione.