Scambio improvviso con l’Atalanta: corsia d’emergenza Roma

Scambio improvviso con l’Atalanta e corsia d’emergenza Roma: c’è il colpo di scena per Ghisolfi.

Sono state ore e giornate molto intense in casa Roma, alla luce delle tante attenzioni rivolte dagli addetti ai lavori a quella pluralità di scenari di calciomercato in grado di infiammare la parentesi finale del mese di luglio. Superata la battuta di arresto iniziale, durante la quale i giallorossi si erano distinti soprattutto per un periodo di valutazioni e di epurazioni, ai piani alti di Trigoria è iniziato a smuoversi qualcosa, con l’arrivo di Soulé apparso non poco rigenerante ed entusiasmante.

L’argentino, accolto da una piazza che tanto lo aveva atteso nel corso delle precedenti settimane, è stato fin qui una delle due pedine che Ghisolfi ha voluto mettere nelle mani di De Rossi, vistosi consegnare, seppur non ancora ufficialmente, anche il gigante ucraino, Artem Dovbyk, atterrato quest’oggi nella Capitale al termine di una trattativa sorprendente e ricca di colpi di scena.

Quest’ultima coppia di novità ha certamente cambiato l’entusiasmo e lo stato d’animo della piazza, parallelamente alla dimensione di una squadra che, seppur perfezionata, resta ancora perfettibile in diversi reparti. Non casualmente, se è vero che ci si attende, adesso, una maggiore attenzione nei confronti di qualche uscita volta a ricavare linfa economica, il corrente mese di agosto potrebbe regalare non poche novità in entrata, alla luce delle ancora vivide esigenze palesate dalla squadra.

Assignon nel mirino dell’Atalanta, possibile scambio con Hateboer

Tra queste, sicuramente, figura quella relativa alla consegna di un nuovo terzino destro: il solo Celik non è ovviamente bastevole per una stagione ricca di impegni, così come la posizione di Rick Karsdorp è nota da tempo, con una frattura rispetto all’ambiente che, ad oggi, lo rende uno dei profili maggiormente destinati all’uscita. La sua cessione non rappresenterà un compito semplice per Ghisolfi, a causa dello stipendio dell’olandese, in scadenza tra un anno.

Parallelamente, in casa Roma ci si muove proprio per apportare modifiche su questa corsia di campo, completando una coppia di fasce dopo la costruzione della staffetta Angelino-Dahl a sinistra. Tra i vari nomi monitorati, era figurato anche quello di Lorenz Assignon, laterale del Rennes ben conosciuto da Ghisofli e finito anche nel mirino dell’Atalanta. Il suo futuro, al netto degli interessamenti della Roma, potrebbe essere proprio in nerazzurro, con un possibile scambio del quale riferito da Corriere di Bergamo.it.

A detta della su citata fonte, infatti, gli intrecciati interessi di Rennes e Atalanta potrebbero far prendere quota ad uno scenario di scambio tra Assignon e Hateboer, laterale olandese in nerazzurro da sette anni e ben gradito alla dirigenza francese. Assignon, ad ogni modo, resta uno dei nomi maggiormente spendibili in casa Roma, insieme a Pubill dell’Almeria. Uno scenario, quello relativo al terzino destro, momentaneamante congelato, ma ben presto destinato ad essere ripreso dopo lo stallo legato alla monopolizzazione delle attenzioni e delle energie per Dovbyk.