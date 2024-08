Seconda maglia Roma 2024-2025: le foto UFFICIALI

In mattinata la Roma ha pubblicato le foto della seconda maglia che indosserà nella prossima stagione la squadra di Daniele De Rossi.

La Roma di Daniele De Rossi si sta preparando per l’amichevole di sabato prossimo contro l’Olympiacos. I giallorossi, dopo il ko contro il Tolosa, scenderanno in campo per sfidare il team greco a due settimane dall’inizio del campionato di Serie A.

La sfida contro il Cagliari di Davide Nicola, infatti, è in programma il prossimo 18 agosto. Proprio per la prossima stagione, di fatto, la Roma ha presentato il kit Away 2024-25.

Roma, presentato il kit Away 2024-25

La scelta artistica di questa stagione si ispira alla scena artistica del quartiere capitolino di Testaccio. Si è voluto replicare l’effetto spray che contraddistingue il contesto urbano del quartiere, con la reinterpretazione in chiave contemporanea il ‘Lupetto’ di Gratton.

Questo nuovo kit Away dell’AS Roma è disponibile da oggi, presso gli AS Roma Store, Adidas Store, app adidas, adidas.it, il sito della Roma, e nei negozi ufficiali dell’official retail partner JD.