Calciomercato Roma, Karsdorp bianconero dopo il cambio di agenzia

Emergono nuove indiscrezioni in merito all’avvenire di Rick Karsdorp. L’olandese saluta la Roma dopo quasi sette anni?

Artem Dovbyk, Matias Soulé ed Enzo Le Fée… Il mercato sinora compiuto da Florent Ghisolfi non può che aver stupito il popolo giallorosso, dapprima piuttosto scettico in merito alla scelta di ingaggiare un direttore tecnico d’oltralpe, poco avvezzo ad affari riguardanti la massima lega italiana.

Seppur gradito, l’affare Le Fée – elegante centrocampista dotato di qualità trasversali, che gli forniscono la possibilità di spaziare con disinvoltura nel centrocampo giallorosso – aveva in parte spaventato la tifoseria giallorossa, preoccupata che Ghisolfi avrebbe pescato soprattutto dalla Ligue 1.

Al contrario, l’ex ds del Nizza ha palesato una piacevole apertura in termini di orizzonti, andando a pescare sia da altre leghe, che dalla stessa Serie A.

L’approdo di Artem Dovbyk – una macchina da gol che, tuttavia, possiede anche la preziosa e rara capacità di smistare con qualità nella trequarti avversaria – e quello di Matias Soulé – diamante neanche così tanto grezzo, la cui qualità palla al piede giustifica da sola il coinvolgente entusiasmo della tifoseria capitolina -, è certamente figlio di una serie di cessioni, che, come risaputo, sono la base per una calciomercato vivo. Ecco perché, per proseguire sul gradito percorso intrapreso sinora, i giallorossi dovranno continuare a cedere i propri esuberi.

Il Besiktas in pressing per Karsdorp: l’olandese valuta

I vertici capitolini sono stati chiari con Rick Karsdorp, invitandolo a trovare una nuova destinazione per proseguire la propria carriera calcistica. L’esperienza romana del terzino olandese è stata caratterizzata da alti e bassi (più bassi che alti), ma ora i giallorossi non hanno più intenzione di attendere che Rick conquisti una sua dimensione definitiva all’interno del contesto capitolino, che è attualmente in fase di profondo restyling.

Proprio nel corso della giornata di ieri è stato comunicato che l’olandese classe ’95 ha cambiato il proprio entourage, andandosi a rivolgere alla SEG Football Agency. Pare che qualcosa si sia già mosso, dato che, secondo quanto riportato da Leggo, i bianconeri del Besiktas avrebbero recapitato ai nuovi agenti dell’olandese una proposta di trasferimento.