Dai nerazzurri alla Roma, colpo giallorosso e percentuale svelata

Calciomercato Roma, non solo l’Atalanta ma anche un altro club sta valutando la situazione di un elemento accostato ai giallorossi

La Roma a quanto pare non lo ha perso di vista. Anzi, potrebbe rilanciare nelle prossime ore visto che l’interesse rimane vivo, almeno secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista brasiliano Alexsander Vieira.

Un centrocampista goleador per Daniele De Rossi, visto che parliamo di un elemento che nella passata stagione in 46 presenze ha collezionato la bellezza di 13 gol e 12 assist. E non sono numeri malvagi, anzi tutt’altro. Parliamo, se non lo avete già capito, di Gabriel Sara, centrocampista del Norwich, squadra che ha fatto la Serie B inglese, e per il quale sia la Roma che l’Atalanta hanno mostrato interesse, secondo quanto scritto dal collega citato prima. Ma non solo, nelle ultime ore, ci sarebbe stato un forte interessamento di un altro club giallorosso, che potrebbe sparigliare le carte in tavola.

Calciomercato Roma, anche il Galatasaray su Gabriel Sara

Ci sta provando il Galatasaray a prendere il giocatore, cresciuto nel San Paolo e passato in Inghilterra nel 2022, e per il quale i brasiliani hanno una percentuale sulla futura rivendita del 10%. In Europa è costato 9 milioni di euro, ma adesso il costo del cartellino – così come noi di Asromalive.it vi abbiamo riportato in esclusiva – è schizzato intorno ai 25milioni di euro. Ed è una quotazione che un po’ spaventa.

Certo, riuscire a prenderlo, anche per via dell’età, perché parliamo sempre di un giocatore che ha soli 25 anni, significherebbe fare un grosso investimento anche per il futuro. Gabriel Sara ha un contratto in scadenza nel 2026 quindi magari, aspettando un’altra estate, si potrebbe lavorare sul costo del cartellino. Ma è quasi impossibile pensare che possa rimanere al Norwich anche il prossimo anno. Vedremo se la Roma deciderà di affondare il colpo nelle prossime settimane, sapendo pure di avere una concorrenza abbastanza agguerrita.