Dalla Roma al derby contro Mou: 23 milioni per la firma | ASRL

Dalla Roma al derby contro l’ex allenatore José Mourinho: 23 milioni di euro per la firma a tinte giallorosse.

Il calciomercato della Roma è entrato nel vivo nelle ultime settimane con due acquisti molto importanti. L’arrivo nella capitale di Matias Soulé dalla Juventus e del capocannoniere della scorsa edizione della Liga Artem Dovbyk dal Girona ha rinforzato l’attacco con due pedine che si riveleranno fondamentali per le idee tattiche di Daniele De Rossi.

Sistemato il reparto offensivo, l’allenatore giallorosso ora spera di poter ricevere da Florent Ghisolfi un terzino destro titolare, un’ala sinistra, ma anche un centrocampista box to box che sia in grado di regalare gol e assist alla squadra. In queste settimane sono stati molti i profili accostati alla Roma, ma molti di essi hanno già trovato una nuova sistemazione, mentre uno potrebbe trovarla proprio nelle prossime ore di questo sempre più frenetico calciomercato.

Calciomercato Roma, rilancio Galatasaray per Gabriel Sara

Apparso sin da inizio giugno nei radar della dirigenza romanista, Gabriel Sara è stato l’oggetto di un sondaggio due mesi fa, ma da allora nessuno ha deciso di affondare il colpo a causa della richiesta da 20-25 milioni di euro del Norwich. Una richiesta che, invece, non ha spaventato il Galatasaray.

Dopo essersi vista rifiutata la prima offerta da 16 milioni di euro più bonus, infatti – secondo quanto appreso da Asromalive.it – la squadra turca nelle ultime ore ha effettuato un rilancio importante da 23 milioni di euro più bonus. Le parti sono sempre più vicine e qualora dovesse arrivare la fumata bianca definitiva, il centrocampista brasiliano firmerà un contratto da 3,5 milioni di euro più bonus.

In caso di passaggio al Galatasaray, Gabriel Sara si ritroverebbe di fronte in uno dei tanti derby di Istanbul l’ex allenatore della Roma José Mourinho. Lo Special One ha già iniziato la sua avventura con il Fenerbahce, che ha passato il turno preliminare di Champions League contro il Lugano e si appresta ora a sfidare il Lille. Una sfida non scontata quella con i francesi: in caso di eliminazione, il Fenerbahce retrocederebbe in Europa League dove potrebbe affrontare la Roma. Ma questa è un’altra storia.