Il nuovo bomber arriva gratis: last minute Juventus

Tra qualche difficoltà prosegue la campagna acquisti della Juventus: la formula che potrebbe accontentare tutti

Quello che è cominciato da poche ore potrebbe rivelarsi un mese molto importante per le strategie di mercato della Juventus. Nonostante il piglio deciso con il quale i bianconeri abbiano iniziato la propria campagna trasferimenti, non sono pochi i reparti ancora sotto la lente di ingrandimento di Cristiano Giuntoli.

Oltre all’acquisto di almeno un esterno offensivo, infatti, il football director della ‘Vecchia Signora’ vuole stringere i tempi anche per l’acquisto di Todibo. Il tutto senza trascurare l’evolvere della situazione legata a Teun Koopmeiners, per il quale la Juve ha pronta un’offerta da 50 milioni di euro più bonus. Nell’operazione restyling avviata ormai mesi fa, però, occhio anche alla situazione legata all’attacco. Sebbene fino a questo momento le voci riguardanti la partenza di Milik non abbiano preso quota, la cessione dell’attaccante polacco non può essere esclusa a priori. Ad ogni modo, dopo la partenza di Moise Kean, la Juve potrebbe sfruttare un’occasione last minute per rinforzare un reparto che, in caso contrario, sarebbe chiamato agli straordinari in termini di minutaggio.

Calciomercato Juventus, riecco l’ipotesi Broja: le ultime

Ecco perché, secondo quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, nel corso delle prossime settimane potrebbe prendere piede l’opzione Armando Broja. L’attaccante albanese di proprietà del Chelsea è un profilo che stuzzica e non poco l’area tecnica della Juventus che già in passato ha avviato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione.

Le richieste iniziali del Chelsea, che vorrebbe cedere il suo attaccante solo in un’operazione a titolo definitivo, hanno però frenato la possibilità di alimentare nuovi contatti. Almeno fino a questo momento. Anche perché gli altri club sulle tracce del calciatore non hanno affondato il colpo. Lo stesso Milan, che ha seguito Broja in tempi e in modi diversi, ha poi deciso di virare con decisione su Tammy Abraham. Ragion per cui, se non ci dovessero essere sviluppi concreti nel corso delle prossime settimane, la Juventus potrebbe far saltare il banco con un’operazione last minute in prestito per far saltare il banco e regalare a Thiago Motta una valida alternativa a Vlahovic.