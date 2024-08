Nuova squadra in Serie A per Chiesa: cifre UFFICIALI

Giungono segnali inequivocabili sull’avvenire di Federico Chiesa. Dopo gli attriti con la Juve pare che il numero 7 abbia scelto il suo nuovo club

Il calciomercato della massima lega italiana è pronto a concretizzare definitivamente molte delle voci circolate nel corso del primo mese della sessione estiva di mercato, durante il quale molti tifosi e appassionati si sono detti piuttosto delusi dalla povertà di operazioni collezionate dalle big nostrane, le quali, a ridosso del primo luglio (data di apertura del calciomercato estivo), avevano promesso un profondo restyling delle proprie rose.

Milan, Juventus, Roma, Napoli e Lazio avranno ancora un’esigua manciata di settimane per assemblare un organico in grado di mettere in discussione l’egemonia tecnico-tattica manifestata nel corso della stagione appena conclusasi dalla corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi.

Per ora l’unico club che sembrerebbe aver saziato parte dell’appetito dei tifosi è la Roma di Daniele De Rossi, per cui Ghisolfi sta compiendo un lavoro quantomeno affascinante sul piano squisitamente calcistico, avendo portato al centro sportivo Fulvio Bernardini Artem Dovbyk e Matias Soulé. Quest’ultimo in particolare era stato inserito a malincuore da Thiago Motta nella lista dei sacrificabili bianconeri, in cui compariva anche il nome di Federico Chiesa, il quale, al contrario del fantasista argentino, è ancora alla Continassa.

Un paradosso bianconero, dato che, secondo quanto emerso, Motta avrebbe preferito di gran lunga trattenere Soulé – sensibilmente più compatibile con la sua idea di un esterno offensivo tecnico e creativo – rispetto a Federico Chiesa, il quale, a causa di una tecnica non sopraffina, non ha mai realmente convinto l’ex allenatore del Bologna. Ora tuttavia, dopo una lunga serie di attriti tra il numero 7 e i vertici piemontesi – giungono segnali inequivocabili sul suo avvenire.

Chiesa ad un passo dal Napoli? Le quote dei bookmakers

Nel corso delle settimane Chicco Chiesa ha più volte palesato i requisiti per la propria squadra del futuro, indicando la permanenza in Italia e la partecipazione in Champions come due condizioni indiscutibili. Pretese che – restringendo esponenzialmente il campo a dei club che non hanno sostanzialmente ami manifestato vivo interesse per il suo trasferimento – hanno protratto la permanenza del figlio d’arte ex Fiorentina in Piemonte, portando persino la dirigenza bianconera a minacciare il proprio numero sette: “O trovi una squadra o resti in tribuna tutta la stagione”.

Durante il primo mese di calciomercato le uniche due società interessate a coinvolgere nei propri progetti il talento ligure sono state il Napoli di Conte e la Roma di Daniele De Rossi. Quest’ultima tuttavia, oltre ad essersi adirata per l’atteggiamento di scetticismo manifestato dallo stesso calciatore, ha successivamente investito i soldi riservati all’affare Chiesa sul suo compagno di squadra Matias Soulé e, ora, Ghisolfi è in cerca di un ala sinistra sensibilmente più economica.

Al contrario i partenopei di Antonio Conte hanno intensificato i contatti con la Juventus, divenendo l’ultima reale possibilità di rimanere in Italia per Chiesa. Non è un caso che, consultando le quote dei bookmakers su Goldbet, pare che il talento ex Fiorentina sia davvero ad un passo dal Napoli (la quota è fissata a 2.00). Il tutto è suffragato da un indizio social tanto frivolo quanto potenzialmente rivelatore: Chiesa ha messo ‘mi piace’ all’ultimo post di Antonio Conte.