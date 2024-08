Nuovo scambio con Abraham: la Roma ha già risposto al Milan

Il Milan è tornato alla carica per Abraham e ha proposto una nuova contropartita tecnica: la risposta della Roma è già piuttosto chiara

La trattativa per la cessione del centravanti inglese rischia di tenere banco ancora molto a lungo. I rossoneri stanno cercando di abbassare la richiesta di Ghisolfi di 25 milioni di euro provando ad inserire alcuni profili in cambio.

C’è un rischio che a Trigoria non vogliono correre, ovvero rimanere con Abraham in rosa fino alla fine del mercato. Al di là di quanto paventato da qualche voce esterna alla società, l’idea chiara di Ghisolfi è quella di piazzare il centravanti inglese per finanziare il resto del mercato. A bilancio il costo di ammortamento dell’ex Chelsea è troppo elevato per essere sostenuto, specie se lo si considerasse la riserva di Dovbyk. Il problema per il ds francese e Daniele De Rossi è che il numero 9 non ha ricevuto fino a questo momento le offerte che ci si augurava. I sondaggi in Premier League non hanno portato mai a nulla di fatto e in Italia l’unica che si è affacciata è il Milan.

Fonseca ha fatto sapere di gradire il ragazzo e lo considererebbe una risorsa importante per il proprio attacco, da affiancare all’esperto Morata e al giovanissimo Camarda. Il problema del Diavolo è trovare i 25 milioni di euro che la Roma chiede per lasciar partire Tammy. Da ieri si parla di una possibile contropartita tecnica che risponde al nome di Calabria, ma da Trigoria non sembrano gradire (vogliono solo soldi).

Il Milan torna alla carica per Abraham: proposto come contropartita Divock Origi

Ancora più bizzarra sembra la proposta che Furlani & Co. avrebbero fatto in queste ore, provando ad inserire nella trattativa niente di meno che Divock Origi. Dell’attaccante belga si erano perse le tracce, dopo che nell’ultima stagione il Milan lo aveva girato in prestito al Nottingham Forrest. In totale in Inghilterra ha collezionato nell’ultima stagione 22 presenze e un solo gol, partendo spesso dalla panchina e senza mai trovare continuità fisica e tecnica.

Ovviamente non è questo il profilo di giocare che può far vacillare la Roma come contropartita per Abraham, anche considerando il fatto che De Rossi in questo momento sta cercando altri ruoli. La sensazione è che su queste basi non si possa proseguire la trattativa, almeno che non venga alzata la parte cash da parte dei rossoneri e non si trovi un nome che vada bene ad entrambi (Saelemaekers o Musa).