Reazione a catena Roma-Juventus: lo scambio fa esplodere l’affare

Reazione a catena Roma-Juventus. Non è tutto finito tra Roma e Juventus a livello di trattative di mercato dopo l’approdo a Roma di Matias Soulé.

La lunga estate calda di Cristiano Giuntoli è approdata all’ultimo miglio. Ancora trenta giorni di mercato, ma soltanto diciotto prima che il campionato di Serie A emetta i suoi primi vagiti. Il tempo stringe ed il mercato della Juventus ha ancora diverse richieste da soddisfare.

Obiettivi storici ed ormai conclamati come Teun Koopmeiners e Jean-Claire Todibo, sono soltanto parte dell’ultimo blocco di acquisti messi in preventivo dalla società bianconera. Occorre ancora altro per consegnare una rosa adeguata a Thiago Motta. Le ambizioni sono le solite, quelle tradizionali, nonostante le recenti difficoltà che ancora pesano come macigni sulle spalle della nuova dirigenza. Ancora volti nuovi, pertanto, a cominciare dagli esterni, profili essenziali per il nuovo tecnico bianconero. Il direttore tecnico della Juventus le sue idee le ha chiare, alcune decisamente costose, altre più abbordabili, anche se certo non a prezzi di saldo.

L’esperto di mercato, Rudy Galetti ci ha aggiornato riguardo un reale obiettivo della società bianconera: Wenderson Galeno.

E’ ancora Roma-Juventus

Wenderson Galeno, classe 1997, attaccante esterno brasiliano del Porto, è profilo seguito ormai da tempo dalla Juventus.

A questo riguardo Rudy Galetti ci ha aggiornato sullo stato della trattativa: “Ancora notizie su Galeno-Juventus.: i bianconeri valutano il giocatore intorno ai 25 milioni di euro e sono orientati ad inviare una prima offerta di tale importo. Non è da escludere che Arthur possa rientrare nel possibile affare visto che il Porto ha mostrato interesse per lui“. Il centrocampista brasiliano è in uscita dalla Juventus e qualora si realizzasse quanto ipotizzato da Rudy Galetti sarebbe un doppio colpo per il direttore tecnico bianconero. Il talentuoso brasiliano, ex Barcellona, è reduce da una buonissima stagione con la maglia della Fiorentina. A complicare, però, le possibili trattative che lo riguardano è il suo elevato ingaggio, pari ad oltre 5 milioni di euro netti. Anche la Roma, in un recente passato, ha sondato il terreno per il brasiliano, senza poi, però, spingersi oltre. Per Arthur lo stesso iter lo hanno seguito prima il Bologna e poi il Como.

Cedere prima di acquistare, per Cristiano Giuntoli la ‘regola prima’ del mercato non cambia.