Roma insaziabile, acquisto da oltre 18 milioni: accordo last minute

Dai rossoneri alla Roma, nuovo investimento milionario per accontentare De Rossi: arriva il primo sì.

Continuano le manovre e le attenzioni in casa Roma, dove Ghisolfi e colleghi sono pienamente coinvolti in un corpo di valutazioni e operazioni finalizzate ad accontentare De Rossi e consegnargli una squadra che possa finalmente competere con maggiore convinzione e veemenza per un approdo in Champions League.

La qualità brevilinea di Soulé, unitamente ai centimetri di Dovbyk, sono sicuramente inattese quanto gradite novità di queste ultime settimane, che potrebbero certamente contribuire ad aumentare lo spessore tecnico della squadra, che resta ad ogni modo perfettibile da tanti altri punti di vista.

Uno dei problemi maggiormente noti ed emersi anche nel recente passato è stato sempre quello relativo all’impossibilità di poter contare su un organico completo e numericamente in grado di poter reggere l’urto di impegni intensi quanto ravvicinati, soprattutto nello spezzone finale di stagione. Per tale motivo, pur riconoscendo i grandi sforzi dei Friedkin e le grandi capacità di Ghisolfi e Soulokou, nel mese di agosto possono quantomeno essere definitivi prevedibili nuovi interventi che limino ulteriormente la rosa.

Calciomercato Roma, 18 milioni per Theate: trattative in corso

Tra questi, ovviamente, potrebbe figurare l’arrivo di un terzino destro, alla luce della scomoda posizione di Rick Karsdorp e della presenza di un Mehmet Celik certamente non in grado, da solo, di poter rappresentare un titolare inamovibile della squadra. I nomi monitorati per questa regione di campo restano numerosi, parallelamente alle valutazioni più generiche per una difesa che, ad oggi, può contare solamente su Mancini, Ndicka e Smalling.

I primi due sarebbero con ogni probabilità i titolari di una compagine che, lo scorso anno, non ha potuto fare il solito affidamento sul centrale inglese, ad oggi ancora sotto contratto e, se in forma e fiducia, potenziale coadiuvante dall’indubbia leadership e attenzione.

Restano comunque evidenti le necessità di dover completare il pacchetto di difensori con almeno un altro nome, garantendo una doppia staffetta nei due slot della difesa a quattro, verso la quale sembrano convergere le idee e i dettami di De Rossi. In particolar modo, secondo Sacha Tavolieri ci sarebbero delle discussioni in corso tra la Roma e il Rennes per Arthur Theate, ex difensore del Bologna accostato in passato anche ad altre squadre di una Serie A a lui ben nota.

Con il giocatore l’intesa sarebbe vicina, sulla base di una proposta contrattuale di cinque anni. Le trattative tra i due club restano concrete, con un accordo che potrebbe essere trovato sulla base di una proposta da 18 milioni di euro più bonus. Un investimento importante, l’ennesimo, che, in caso di concretizzazione, assicurerebbe a De Rossi un elemento duttile e discretamente abile da un punto di vista tecnico, in linea con gli aneliti e le idee del mister giallorosso.